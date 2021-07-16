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Fenerbahçe aradığı golcüyü Fransa'da buldu! Jean-Kevin Augustin...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Teknik direktör Vitor Pereira'nın takımın başına geçmesinin ardından transfer çalışmalarına hız veren sarı lacivertliler, Portekizli teknik direktörün direktifleri doğrultusunda kadroya dahil edilecek isimlerle görüşmelerine devam ediyor. Bu bağlamda gelecek sezon mutlak bir santrfor transfer etmek isteyen Fenerbahçe için bu kez gündeme sürpriz bir isim geldi. Şu anda Fransa Ligi Nantes'ta oynayan Jean-Kevin Augustin ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2021 Cuma 14:26 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2021 Cuma 14:39
Fenerbahçe aradığı golcüyü Fransa'da buldu! Jean-Kevin Augustin...

Yaz transfer sezonunda kadrosuna mutlak bir forvet katmak isteyen Fenerbahçe'de transfer için çalışmalar sürüyor. Sarı lacivertliler, teknik direktör Vitor Pereira'nın listesindeki isimler için hamlelerini yapmaya başladı.

Fenerbahçe aradığı golcüyü Fransa'da buldu! Jean-Kevin Augustin...

Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer edilen Samatta'dan istediği verimi alamayan ve teklif gelmesi halinde golcü futbolcuyu satmayı düşünen Fenerbahçe, forvet listesindeki isimler için çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe aradığı golcüyü Fransa'da buldu! Jean-Kevin Augustin...

Bu bağlamda Fenerbahçe'nin, şu anda Fransa Lig 1 ekibi Nantes'ta forma giyen Fransız golcü Jean-Kevin Augustin ile ilgilendiği iddia edildi.

Fenerbahçe aradığı golcüyü Fransa'da buldu! Jean-Kevin Augustin...

HOCASI ONU İSTEMİYOR
Bir dönem Paris Saint Germain, RB Leipzig ve Monaco gibi Avrupa'nın önemli takımlarında da forma giyen Jean-Kevin Augustin, istediği istikrarı yakalayamamasından dolayı takımında istenmediği kaydedildi.

Fenerbahçe aradığı golcüyü Fransa'da buldu! Jean-Kevin Augustin...

Henüz 24 yaşında olan ve büyük bir potansiyele sahip olan Jean-Kevin Augustin'i Nantes teknik direktörü Antoina Kombouare'nin gelecek sezon takımında görmek istemediği öğrenildi. Kombouare, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Augustine bizimle olmayacak, onu yedek takıma gönderdim. Benim için uygun biri değil." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe aradığı golcüyü Fransa'da buldu! Jean-Kevin Augustin...

YENİDEN ÇIKIŞI F.BAHÇE İLE Mİ YAKALAYACAK?
Öte yandan Fransız basınında, yıldız golcünün istikrarını Fenerbahçe'de yakalayabileceği bilgisine yer verildi.

Fenerbahçe aradığı golcüyü Fransa'da buldu! Jean-Kevin Augustin...

JEAN KEVIN AUGUSTIN KİMDİR?
Kariyerine AC Boulogne-Billancourt Jugend'de başlayan Augustin, daha sonra Paris Saint Germain alt yaş kategorilerinde forma giydi ve A Takıma kadar yükseldi. Bununa ardından yıldız golcü, Almanya'nın RB Leipzig, Fransa'nın Monaco - Nantes ve İngiltere'nin Leeds United takımlarında oynadı.

Fenerbahçe aradığı golcüyü Fransa'da buldu! Jean-Kevin Augustin...

Kariyeri boyunca 140 resmi müsabakada boy gösteren Augustin, 38 gol 13 asist üretti. Öte yandan Santrfor olmasına karşın, tercih edilmesi halinde kanat forvet olarak da oynayabiliyor.

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