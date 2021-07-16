Fenerbahçe aradığı golcüyü Fransa'da buldu! Jean-Kevin Augustin...

HOCASI ONU İSTEMİYOR Bir dönem Paris Saint Germain, RB Leipzig ve Monaco gibi Avrupa'nın önemli takımlarında da forma giyen Jean-Kevin Augustin , istediği istikrarı yakalayamamasından dolayı takımında istenmediği kaydedildi.

Henüz 24 yaşında olan ve büyük bir potansiyele sahip olan Jean-Kevin Augustin'i Nantes teknik direktörü Antoina Kombouare'nin gelecek sezon takımında görmek istemediği öğrenildi. Kombouare, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Augustine bizimle olmayacak, onu yedek takıma gönderdim. Benim için uygun biri değil." ifadelerini kullandı.