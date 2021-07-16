Fenerbahçe aradığı golcüyü Fransa'da buldu! Jean-Kevin Augustin...

Yaz transfer sezonunda kadrosuna mutlak bir forvet katmak isteyen Fenerbahçe'de transfer için çalışmalar sürüyor. Sarı lacivertliler, teknik direktör Vitor Pereira'nın listesindeki isimler için hamlelerini yapmaya başladı.
Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer edilen Samatta'dan istediği verimi alamayan ve teklif gelmesi halinde golcü futbolcuyu satmayı düşünen Fenerbahçe, forvet listesindeki isimler için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu bağlamda Fenerbahçe'nin, şu anda Fransa Lig 1 ekibi Nantes'ta forma giyen Fransız golcü Jean-Kevin Augustin ile ilgilendiği iddia edildi.