Ve Paulinho transfer kararını verdi! Fenerbahçe mi Galatasaray mı?

Süper Lig devleri bir yandan sahada rekabet içine girerken, diğer yandan da transferde karşı karşıya geldi. Fenerbahçe ve Galatasaray, daha önce Tottenham ve Barcelona'da da forma giyen Paulinho'yu istedi.
Özellikle Galatasaray'ın bir süredir yıldız isim için girişimlerde bulunduğu bilinirken,sürpriz bir hamle geldi. Sarı kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu için nabız yoklamaya başladı.
KIRAN KIRANA PAZARLIK
Son olarak Guangzhou'da forma giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun, yeni takımını belirlemek için kendisine gelen teklifleri değerdirmeye aldığı bilinirken, son kararını verdiği ifade edildi.