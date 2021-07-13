Haberler Fenerbahçe Ve Paulinho transfer kararını verdi! Fenerbahçe mi Galatasaray mı?

Ve Paulinho transfer kararını verdi! Fenerbahçe mi Galatasaray mı?

Son dakika transfer haberi... Süper Lig'in iki dev kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer etmek istediği Brezilyalı orta saha oyuncusu Paulinho'ya ilişkin flaş gerçek ortaya çıktı. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Galatasaray, Paulinho ile temaslarını sıklaştırmıştı. Bununla beraber sarı kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe de, devreye girmişti. Peki, Paulinho transferinde kazanan kim oldu? Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İşte oyuncunun tercihi... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | FB GS haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2021 Salı 12:45
Ve Paulinho transfer kararını verdi! Fenerbahçe mi Galatasaray mı?

Süper Lig devleri bir yandan sahada rekabet içine girerken, diğer yandan da transferde karşı karşıya geldi. Fenerbahçe ve Galatasaray, daha önce Tottenham ve Barcelona'da da forma giyen Paulinho'yu istedi.

Ve Paulinho transfer kararını verdi! Fenerbahçe mi Galatasaray mı?

Özellikle Galatasaray'ın bir süredir yıldız isim için girişimlerde bulunduğu bilinirken,sürpriz bir hamle geldi. Sarı kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu için nabız yoklamaya başladı.

Ve Paulinho transfer kararını verdi! Fenerbahçe mi Galatasaray mı?

KIRAN KIRANA PAZARLIK
Son olarak Guangzhou'da forma giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun, yeni takımını belirlemek için kendisine gelen teklifleri değerdirmeye aldığı bilinirken, son kararını verdiği ifade edildi.

Ve Paulinho transfer kararını verdi! Fenerbahçe mi Galatasaray mı?

VE GİDECEĞİ TAKIM...
Brezilya basınında yer alan bilgilere göre Paulinho, gelecek sezona dair son kararını verdi. Buna göre yıldız futbolcunun yeni takımının Fenerbahçe olması bekleniyor. İddialara göre Paulinho, sarı lacivertlilere imza atmak üzere.

Ve Paulinho transfer kararını verdi! Fenerbahçe mi Galatasaray mı?

G.SARAY İMALI RET AÇIKLAMASI
Öte yandan Paulinho, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Avrupa'dan bir takımı reddettim." demişti.

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