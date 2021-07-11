Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira düğmeye bastı! 11 ayrılık 3 transfer... (FB spor haberi)

Kanarya, bu 11 futbolcudan bazıları için bonservis talebinde bulunurken bazı isimleri de bedelsiz olarak göndermeye razı. Transfer bütçesi için elini rahatlatmayı planlayan sarı lacivertliler, Attila Szalai, Ozan Tufan, Dimitrios Pelkas ve Altay Bayındır gibi formda oyuncularına gelecek olan makul bonservis bedeli tekliflerini de gözden geçirecek.

Bu ayrılıkların ardından açılacak olan limit ile eksik olan mevkiler doldurulacak. Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın da talepleri doğrultusunda özlemle beklenen şampiyonluk hasretinin Brezilyalı yıldızlar ile son bulacağını düşünüyor.