Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira düğmeye bastı! 11 ayrılık 3 transfer... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira düğmeye bastı! 11 ayrılık 3 transfer... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Vitor Pereira ile yeniden anlaşmaya varan sarı lacivertlilerde transfer için düğmeye basıldı. Portekizli hoca ile birlikte güçlü bir kadro kurmak isteyen Kanarya, Brezilya ateşini yakmayı planlıyor. Takımda 11 isimle yolların ayrılması beklenirken, 3 de transfer yapılacak. Pereira, Brezilyalı oyuncular Guilherme Arana, Ricardo Lopes ve Hulk'un transferi için talimatı verdi. İşte transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberi (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2021 Pazar 18:29 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2021 Pazar 18:47
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira düğmeye bastı! 11 ayrılık 3 transfer... (FB spor haberi)

Fenerbahçe tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiriyor. Son olarak 2013-14 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen sarı lacivertliler, geride kalan 7 sezonun ardından alışık olduğu liderlik koltuğuna oturamadı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira düğmeye bastı! 11 ayrılık 3 transfer... (FB spor haberi)

Başkan Ali Koç, bu hasrete son vermek adına takımın başına Vitor Pereira'yı getirdi. Portekizli teknik adam, Fenerbahçe ile bir önceki döneminde şampiyonluğa ulaşamasa da oynattığı futbol ile umut vadetmişti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira düğmeye bastı! 11 ayrılık 3 transfer... (FB spor haberi)

Kanarya'nın başına geçerek ikinci bir fırsat yakalayan Pereira, bu kez bu özlemi dindirmek ve yarım kalan hikayeyi tamamlamak istediğini söylemişti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira düğmeye bastı! 11 ayrılık 3 transfer... (FB spor haberi)

Takım şu sıralar Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezonun hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Vitor Pereira, buradaki kampta hem takımı tanıma fırsatı buluyor hem de yapılacak olan transferler ve yolların ayrılacağı oyuncular için yönetime rapor veriyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira düğmeye bastı! 11 ayrılık 3 transfer... (FB spor haberi)

11 İSMİN BİLETİ KESİLECEK

Başkan Ali Koç ve yönetiminin planları ve teknik direktör Vitor Pereira'nın raporları doğrultusunda Fenerbahçe'de 11 isim ile yollar ayrılacak. Bunlardan bazıları ile takıma fayda sağlayamayacağı düşüncesiyle, bazıları ile yeni yabancı kuralı sebebiyle, bazıları ile de yüksek maaş talebi yüzünden yollar ayrılacak.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira düğmeye bastı! 11 ayrılık 3 transfer... (FB spor haberi)

Kanarya'da gidecek isimler belli oldu. Kemal Ademi, Mbwana Samatta, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Diego Perotti, Mame Thiam, Miha Zajc, Luiz Gustavo, Filip Novak, Lemos, Zanka ile yolların ayrılması bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira düğmeye bastı! 11 ayrılık 3 transfer... (FB spor haberi)

Kanarya, bu 11 futbolcudan bazıları için bonservis talebinde bulunurken bazı isimleri de bedelsiz olarak göndermeye razı. Transfer bütçesi için elini rahatlatmayı planlayan sarı lacivertliler, Attila Szalai, Ozan Tufan, Dimitrios Pelkas ve Altay Bayındır gibi formda oyuncularına gelecek olan makul bonservis bedeli tekliflerini de gözden geçirecek.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira düğmeye bastı! 11 ayrılık 3 transfer... (FB spor haberi)

Bu ayrılıkların ardından açılacak olan limit ile eksik olan mevkiler doldurulacak. Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın da talepleri doğrultusunda özlemle beklenen şampiyonluk hasretinin Brezilyalı yıldızlar ile son bulacağını düşünüyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira düğmeye bastı! 11 ayrılık 3 transfer... (FB spor haberi)

Forvet, kanat ve bek transferi yapmak isteyen Kanarya, bu bolgelere Brezilyalı oyuncuları monte ederek takımda bir kimya oluşturmak istiyor. Transfer listesindeki isimleri ise Portekizli hoca bizzat kendisi belirliyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira düğmeye bastı! 11 ayrılık 3 transfer... (FB spor haberi)

İşte Kanarya'nın hedefindeki Brezilyalılar:

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira düğmeye bastı! 11 ayrılık 3 transfer... (FB spor haberi)

SOL BEKE GUILHERME ARANA

Geçtiğimiz sezon Caner Erkin ve Filip Novak ikilisiyle başarıya ulaşamayan sarı lacivertliler, Novak ile yollarını ayırıp o bölgeyi Guilherme Arana ile güçlendirmek istiyor. Sarı lacivertliler, bonservisi La Liga temsilcisi Sevilla'da olan ve son bir buçuk sezonu Brezilya Ligi takımlarından Atletico Mineiro'da geçiren 24 yaşındaki futbolcuyu yakın markaja aldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira düğmeye bastı! 11 ayrılık 3 transfer... (FB spor haberi)

Arana'nın da kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği bilinirken, Kanarya'nın yanı sıra oyuncuyla Portekiz kulübü Benfica da ilgileniyor. Öte yandan sol bek oyuncusu için 6.5 milyon Euro bonservis bedelinin gözden çıkarılması gerektiği kaydedildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira düğmeye bastı! 11 ayrılık 3 transfer... (FB spor haberi)

Güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro olan sambacının, 2024 yılına kadar Sevilla ile sözleşmesi devam ediyor. Teknik direktör Vitor Pereira da futbolcunun takıma fayda sağlayacağını bildirdi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira düğmeye bastı! 11 ayrılık 3 transfer... (FB spor haberi)

14 Nisan 1997'de doğan Guilherme Arana, kariyerine Corinthians altyapısında başladı. Ardından Atletico forması giyen 24 yaşındaki sol bek, Sevilla ve Atalanta'da da oynadı. Geride bıraktığımız sezon Brezilya ekibi Atletico Mineiro ile çıktığı 15 karşılaşmada 3 gol atarken 2 de asist yaptı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira düğmeye bastı! 11 ayrılık 3 transfer... (FB spor haberi)

KANADA RICARDO LOPES

Fenerbahçe'nin bir diğer Brezilyalı hedefi ise Ricardo Lopes. Yıldız oyuncu için kollarını sıvayan sarı lacivertlilerin bu girişiminde Vitor Pereira'nın büyük etkisi bulunuyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira düğmeye bastı! 11 ayrılık 3 transfer... (FB spor haberi)

Portekizli hoca, Çin'den eski öğrencisini istediğini yönetime bildirdi. Kariyerinde daha önce Avrupa macerası bulunmayan Lopes'in de hem yeniden Pereira ile çalışmaya hem de Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira düğmeye bastı! 11 ayrılık 3 transfer... (FB spor haberi)

30 yaşındaki ve 1.84 boyundaki futbolcu sol kanat asıllı olmasına rağmen forvet bölgesinde de görev alabiliyor. Lopes'in güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro ve Çin kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira düğmeye bastı! 11 ayrılık 3 transfer... (FB spor haberi)

NERELERDE OYNADI?

28 Ekim 1990 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelen Ricardo Lopes, kariyerine Ituano'da başladı. Sırasıyla Gurupi, Globo, Fortaleza, Jeju United, Jeonbuk Hyundai ve Shangai SIPG formaları giydi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira düğmeye bastı! 11 ayrılık 3 transfer... (FB spor haberi)

GOL MAKİNESİ İSE HULK OLACAK!

Fenerbahçe'de en önemli transfer hedeflerinden birisi de forvet mevkisi. Geçtiğimiz sezon takıma katılan santrforlardan sadece Enner Valencia'yı takımda tutmayı planlayan Kanarya, Serdar Dursun transferinin ardından bir de yıldız golcü almak istiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira düğmeye bastı! 11 ayrılık 3 transfer... (FB spor haberi)

Kariyerinde başarıdan başarıya koşmuş ve son olarak ülkesi Brezilya'ya transfer olan Hulk, ilk transfer hedefi. Pereira'nın Porto'dan da eski öğrencisi olan 34 yaşındaki golcü için girişimler başladı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira düğmeye bastı! 11 ayrılık 3 transfer... (FB spor haberi)

Brezilyalı süper yıldız da Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor. Gelen bilgilere göre Pereira, Hulk gibi çalım atabilen ve rakip kaleye rahat gidebilen bir futbolcu istiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira düğmeye bastı! 11 ayrılık 3 transfer... (FB spor haberi)

BEŞİKTAŞ DA ÇOK İSTEDİ

Geçtiğimiz sezon Brezilyalı oyuncu için harekete geçen siyah beyazlılar, transferde mutlu sona ulaşamamıştı. Siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın da Hulk transferinin yapılmasını çok istediğini daha sonradan açıklamıştı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira düğmeye bastı! 11 ayrılık 3 transfer... (FB spor haberi)

Son olarak geçen sezonun devre arasında SH Port takımından Atletico Mineiro'ya imza atan Hulk'un takımıyla bir sene daha sözleşmesi bulunuyor. 34 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro.

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