Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira düğmeye bastı! 11 ayrılık 3 transfer... (FB spor haberi)

Fenerbahçe tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiriyor. Son olarak 2013-14 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen sarı lacivertliler, geride kalan 7 sezonun ardından alışık olduğu liderlik koltuğuna oturamadı.
Başkan Ali Koç, bu hasrete son vermek adına takımın başına Vitor Pereira'yı getirdi. Portekizli teknik adam, Fenerbahçe ile bir önceki döneminde şampiyonluğa ulaşamasa da oynattığı futbol ile umut vadetmişti.
Kanarya'nın başına geçerek ikinci bir fırsat yakalayan Pereira, bu kez bu özlemi dindirmek ve yarım kalan hikayeyi tamamlamak istediğini söylemişti.