Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı! Fatih Terim de istiyordu ve Paulinho...

Fenerbahçe, bir yandan kadrodan gönderilecek oyuncular için çalışmalarını yürütmek ve yoğun olan oyuncu havuzunu düşürmek isterken, diğer yandan da kadrosuna katacağı isimler için çalışmalarını yürütüyor.

Bu bağlamda Kanarya, gündemine sürpriz bir ismi aldı. Sarı lacivertliler, Galatasaray'ın da transferi için yoğun uğraşlar verdiği Paulinho için girişimlere başladı.

SERBEST OYUNCU STATÜSÜNDE

Fenerbahçeli yetkililerin, Paulinho transferini gündemine almasının 1 numaralı sebebinin, oyuncunun serbest statüde olduğu ifade edildi.

TECRÜBE ABİDESİ

Paulinho, daha önce Corinthians, Tottenham ve Barcelona gibi kulüplerde forma giymişti. Yıldız isim, kariyeri boyunca 487 müsabakada rol alırken 130 gol 55 asist kaydetti.