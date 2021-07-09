Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün geleceği belli oluyor! Transfer ve imza... (FB haberi)

Birçok isimle temaslarını sürdüren Sarı-Lacivertliler, şu ana kadar Steven Caulker ve Serdar Dursun 'a resmi imzayı attırırken, takımdan ayrılması gündemde olan bazı isimler için de yeni kararlar alma aşamasında.

Hürriyet'in haberine göre; Bu isimlerden biri olan ve Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül'ün takımda kalıp kalmayacağı konusu belirsizliğini korurken, tecrübeli futbolcunun bir sezon daha Sarı-Lacivertli kulüpte devam etme ihtimalinin yüzde 50 olduğu belirtildi.