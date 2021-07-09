Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün geleceği belli oluyor! Transfer ve imza... (FB haberi)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün geleceği belli oluyor! Transfer ve imza... (FB haberi)

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarına yeni teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde devam eden Fenerbahçe, bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor. Birçok isimle transfer temaslarını sürdüren Sarı-Lacivertliler, şu ana dek Steven Caulker ve Serdar Dursun'u kadrosuna katarken, bazı isimlerle de yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bu isimlerden biri de takımdaki geleceği halen netlik kazanmayan Gökhan Gönül. Ayrılıp ayrılmayacağı belirsizliğini koruyan tecrübeli isim için yeni gelişmeler yaşnıyor. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2021 Cuma 11:08 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2021 Cuma 11:23
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün geleceği belli oluyor! Transfer ve imza... (FB haberi)

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör konusunun açığa kavuşturulmasının ardından tek gündem transfer...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün geleceği belli oluyor! Transfer ve imza... (FB haberi)

Birçok isimle temaslarını sürdüren Sarı-Lacivertliler, şu ana kadar Steven Caulker ve Serdar Dursun'a resmi imzayı attırırken, takımdan ayrılması gündemde olan bazı isimler için de yeni kararlar alma aşamasında.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün geleceği belli oluyor! Transfer ve imza... (FB haberi)

Hürriyet'in haberine göre; Bu isimlerden biri olan ve Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül'ün takımda kalıp kalmayacağı konusu belirsizliğini korurken, tecrübeli futbolcunun bir sezon daha Sarı-Lacivertli kulüpte devam etme ihtimalinin yüzde 50 olduğu belirtildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün geleceği belli oluyor! Transfer ve imza... (FB haberi)

Takım, sezon hazırlıklarına bir hafta önce başlamasına rağmen Gökhan'ın hâlâ davet edilmememesi, yeniden anlaşma ihtimalinin zayıf olduğu şeklinde yorumlanıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün geleceği belli oluyor! Transfer ve imza... (FB haberi)

Türk futbolunun son 14 yılına sağ bek olarak damga vuran; kanat bindirmeleri, kafayla attığı ön direk golleriyle yıldızlaşan 36 yaşındaki Gökhan Gönül'le Karagümrük de ilgileniyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün geleceği belli oluyor! Transfer ve imza... (FB haberi)

Oyuncunun menajeri Ahmet Bulut'un hem Fenerbahçe hem de Karagümrük'le görüşmelerini sürdürdüğü ve konunun hafta sonuna kadar netleşeceği belirtiliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün geleceği belli oluyor! Transfer ve imza... (FB haberi)

Gökhan'ın ayrılması durumda, kadroda sağ bek olarak Sangare ve Murat Sağlam dışında oyuncu bulunmaması bu mevkiye takviye yapılmasını zorunlu hale getirecek.

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