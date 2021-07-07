Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Deniz Türüç transferinden tam 41 milyon TL gelir!

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla girecek olan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları sürüyor. Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'yı takımın başına getiren sarı-lacivertliler, kadroya dahil olacak ve ayrılacak isimleri yavaş yavaş netleştiriyor. Bu arada Fenerbahçe'ye Deniz Türüç'ten müjdeli haber geldi.

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'den Medipol Başakşehir'e transfer olan Deniz Türüç'ten sarı-lacivertli kulübün kasasına 4 milyon euro bonservis bedeli gireceği öğrenildi. Bu gelirle birlikte, Finansal Fair Play (FFP) anlaşması bulunan sarı-lacivertlilerin eli oldukça rahatladı.

2019 yılında Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Hollanda doğumlu Türk futbolcu Deniz Türüç, geride bıraktığımız sezon başında Medipol Başakşehir'e kiralanmıştı. İstanbul temsilcisi ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalayan 28 yaşındaki futbolcu, A Milli Futbol Takımı'nın formasını da 11 kez terletirken 2 gol kaydetti.