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Tek düşüncesi şampiyonluk

Mert Hakan’ın menajeri Afacan: Ocak ayında 2 teklif geldi, Emre hoca izin vermedi. Mert’in tek düşüncesi F.Bahçe ile şampiyonluk yaşamak

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2021 Salı 06:50
Tek düşüncesi şampiyonluk
Mert Hakan Yandaş'ın menajeri Erkan Afacan, geçen sezon devre arasında iki takımdan teklif aldıklarını açıkladı. Afacan, "O zaman takımın başındaki hocamız Emre Belözoğlu'na bunu ilettik. Emre hoca kesinlikle böyle bir ayrılığın söz konusu olamayacağını bize söyledi." dedi. Mert Hakan'ı isteyen takımların Atalanta ve Torino olduğu öğrenildi. Afacan, Mert Hakan'ın tek düşüncesinin Fenerbahçe'ye faydalı olmak olduğunu da dile getirerek, "Burada şampiyonluk yaşamak, daha sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek istiyor. Kafasındaki tek düşüncesi bu" diye konuştu.
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