Tek düşüncesi şampiyonluk

Mert Hakan Yandaş'ın menajeri Erkan Afacan, geçen sezon devre arasında iki takımdan teklif aldıklarını açıkladı. Afacan, "O zaman takımın başındaki hocamız Emre Belözoğlu'na bunu ilettik. Emre hoca kesinlikle böyle bir ayrılığın söz konusu olamayacağını bize söyledi." dedi. Mert Hakan'ı isteyen takımların Atalanta ve Torino olduğu öğrenildi. Afacan, Mert Hakan'ın tek düşüncesinin Fenerbahçe'ye faydalı olmak olduğunu da dile getirerek, "Burada şampiyonluk yaşamak, daha sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek istiyor. Kafasındaki tek düşüncesi bu" diye konuştu.