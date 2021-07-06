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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Topuk Yaylası'nda flaş gelişme! Nabil Dirar antrenmana katılmadı

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, çalışmalarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-lacivertlilerde izinli futbolcuların yanı sıra ağrıları devam eden Nabil Dirar da antrenmana katılmadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2021 Salı 13:37
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Topuk Yaylası'nda flaş gelişme! Nabil Dirar antrenmana katılmadı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptığı sabah antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idmanda, milli takımlarda bulunan oyuncular ve ağrıları devam eden Nabil Dirar yer almadı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, birebir çift minyatür kalede yapılan savunma ve hücum çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı ikinci idmanla devam edecek.

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