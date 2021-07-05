Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin ile Vitor Pereira neler konuştu? İlginç diyalog ortaya çıktı

Sabah kahvaltısında takımla bir araya gelerek futbolcularla tek tek selamlaşan Portekizli teknik adam, eski döneminden takımda kalan tek isim olan Caner Erkin 'le ise hayli sıcak görüntüler sergiledi.

"SEN HİÇ YAŞLANMIYOR MUSUN?"

İkili arasındaki sohbet dikkat çekerken, ikilinin neler konuştuğu da ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre; Caner Erkin'e "Sen hiç yaşlanmıyor musun?" diye soran Pereira, tecrübeli oyuncudan "Hocam sen de hiç değişmemişsin" yanıtını aldı.