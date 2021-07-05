Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin ile Vitor Pereira neler konuştu? İlginç diyalog ortaya çıktı

Fenerbahçe ikinci etap kamp çalışmaları için Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'ne giderken, yolculuk öncesi Caner Erkin ile Vitor Pereira arasındaki sohbet dikkat çekmişti.
Fenerbahçe ikinci etap kamp çalışmaları için Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'ne giderken, yolculuk öncesi Caner Erkin ile Vitor Pereira arasındaki sohbet dikkat çekmişti.
Sabah kahvaltısında takımla bir araya gelerek futbolcularla tek tek selamlaşan Portekizli teknik adam, eski döneminden takımda kalan tek isim olan Caner Erkin'le ise hayli sıcak görüntüler sergiledi.
"SEN HİÇ YAŞLANMIYOR MUSUN?"
İkili arasındaki sohbet dikkat çekerken, ikilinin neler konuştuğu da ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre; Caner Erkin'e "Sen hiç yaşlanmıyor musun?" diye soran Pereira, tecrübeli oyuncudan "Hocam sen de hiç değişmemişsin" yanıtını aldı.
Pereira'nın ayrıldığı dönemde oynattığı futbolla ilgili yaptığı yorum nedeniyle kadro dışı kalan Caner Erkin, aynı sezonun sonunda Fenerbahçe'den ayrılmıştı.
Caner bedelsiz olarak Inter'e imza atarken, İtalyan kulübüyle hiç maça çıkmadan Beşiktaş'a kiralandı. Caner ile Pereira arasında ise devam eden bir sorun veya küslük bulunmadığı bildirildi.
Caner'in Galatasaray derbisi öncesi kadroya verdiği tepkinin anlık olduğu belirtilirken, tecrübeli oyuncunun yakın çevresine "Bazen böyle sürtüşmeler olur ama bunlar hep o anda kalır. Hocayla aramızda hiçbir sorun yok. Fenerbahçe'ye geri döndüğü için mutluyum" ifadelerini kullandığı bildirildi.
Pereira'nın da yönetime verdiği raporda Caner'in tecrübesiyle takıma katkı sağlayacağına inandığını ifade ettiği ve takımda kalması yönünde fikir belirttiği kaydedildi.