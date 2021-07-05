Son dakika Fenerbahçe haberleri | Vitor Pereira şampiyonluğun şifresini verdi!

Fenerbahçe'de bugün işbaşı yapacak olan Vitor Pereira'nın futbol takımının mevcut kadrosunu genel olarak yeterli bulduğu bildirildi. Yönetimle yaptığı görüşmelerde oyuncular hakkında değerlendirmelerde bulunan Portekizli teknik direktörün, özellikle kaleci Altay, Szalai, Gustavo, Ozan Tufan, Mesut Özil ve Pelkas'ın üst düzey oyuncular olduğunu dile getirdiği ifade edildi.

Deneyimli hocanın; forvet, kanat ve beklere yapılacak transferlerle şampiyonluğa ulaşabileceklerini söylediği öğrenildi. Başkan Ali Koç'un da Pereira'nın bu değerlendirmelerinden memnun kaldığı ve istediği transferleri yapma sözü verdiği bildirildi.