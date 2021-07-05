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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Vitor Pereira şampiyonluğun şifresini verdi!

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira kolları sıvadı. Sarı lacivertlilerin yeni teknik adamı ilk iş olarak takım hakkında rapor sundu. Pereira, kadronun yeterli olduğunu söylerken transfer istediği bölgeleri de belirledi. Geleceği tartışılan Luiz Gustavo'nun da mutlaka takımda kalması gerektiğini bildirdi. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Vitor Pereira şampiyonluğun şifresini verdi!

Fenerbahçe'de bugün işbaşı yapacak olan Vitor Pereira'nın futbol takımının mevcut kadrosunu genel olarak yeterli bulduğu bildirildi. Yönetimle yaptığı görüşmelerde oyuncular hakkında değerlendirmelerde bulunan Portekizli teknik direktörün, özellikle kaleci Altay, Szalai, Gustavo, Ozan Tufan, Mesut Özil ve Pelkas'ın üst düzey oyuncular olduğunu dile getirdiği ifade edildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Vitor Pereira şampiyonluğun şifresini verdi!

Deneyimli hocanın; forvet, kanat ve beklere yapılacak transferlerle şampiyonluğa ulaşabileceklerini söylediği öğrenildi. Başkan Ali Koç'un da Pereira'nın bu değerlendirmelerinden memnun kaldığı ve istediği transferleri yapma sözü verdiği bildirildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Vitor Pereira şampiyonluğun şifresini verdi!

GUSTAVO KALSIN

Vitor Pereira'nın Luiz Gustavo'nun takımda kalmasını istediği belirtildi. Portekizli teknik adamın, Brezilyalı ön liberodan orta sahada defansif olarak yararlanmayı planladığı ifade ediliyor. 33 yaşındaki Gustavo'nun yüksek ücreti en büyük sorun.

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