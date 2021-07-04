Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Kaan Ayhan kapışması! İşte yaşananlar

Transferde yerli isimlere ilgi artarken 3 büyükler Kaan Ayhan'ın peşinde. Sassoulo yetkilileri, Sabah'a yaptıkları açıklamada, Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe'den teklif aldıklarını doğruladı. Yeşil-siyahlı kulüp, "Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe durumunu sordu. İki kulüp G.Saray ve Beşiktaş bir adım önde. Fenerbahçe ise diğerlerine göre şimdilik daha uzakta görünüyor" sözleriyle durumu net bir şekilde ortaya koydu. 26 yaşındaki oyuncu için geçen sezon da nabız yoklayan Cimbom yine masada…