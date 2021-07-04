Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Kaan Ayhan kapışması! İşte yaşananlar

Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Kaan Ayhan kapışması! İşte yaşananlar

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de yeni sezona sayılı günler kala Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmen duyurduğu yeni yabancı kuralına göre çalışmalarını sürdüren üç büyükler, gözünü yerli isimlere çevirdi. Bu doğrultuda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilk hedefi de Kaan Ayhan oldu. İşte yaşananlar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Son dakika Fenerbahçe haberleri | Son dakika Galatasaray haberleri (BJK spor haberi) (FB spor haberi) (GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Kaan Ayhan kapışması!

Transferde yerli isimlere ilgi artarken 3 büyükler Kaan Ayhan'ın peşinde. Sassoulo yetkilileri, Sabah'a yaptıkları açıklamada, Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe'den teklif aldıklarını doğruladı. Yeşil-siyahlı kulüp, "Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe durumunu sordu. İki kulüp G.Saray ve Beşiktaş bir adım önde. Fenerbahçe ise diğerlerine göre şimdilik daha uzakta görünüyor" sözleriyle durumu net bir şekilde ortaya koydu. 26 yaşındaki oyuncu için geçen sezon da nabız yoklayan Cimbom yine masada…

Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Kaan Ayhan kapışması!

KARTAL'IN TEKLİFİ 2.5 MİLYON EURO

Ancak Beşiktaş'ın satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği ile işi hızlandırdığı öğrenildi. Geçen sezon Fortuna Düsseldorf'tan 2.5 milyon Euro'ya İtalyan ekibine transfer olan Kaan için kulübü 5 milyon Euro'dan kapıyı açtı. İtalyanlar bu bedeli bulamazsa kiralama opsiyonuna yönelme kararı aldı.

Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Kaan Ayhan kapışması!

Beşiktaş, milli yıldız için kiralama ücreti ödeyip kadroya dahil etmeyi ve gelecek sezon sonuna ise 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonu koymak istiyor. A Milli Takım formasını 40 kez giyen Kaan Ayhan 4 gol buldu.

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