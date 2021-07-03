Vitor Pereira Fenerbahçe'de!

Emre Belözoğlu ile geçen sezonu tamamladıktan sonra yeni hoca arayışlarına başlayan Fenerbahçe, aradığı ismi 'mazide' buldu. Kanarya, 2015-2016 sezonunda sarı-lacivertli takımda görev yapan Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe anlaşmayı resmi sitesinden duyurdu ancak henüz KAP'a sözleşmenin süresi ve maddi detaylar hakkında bir açıklama yapılmadı. Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda 79 puanla şampiyon olan Beşiktaş'ın ardından 74 puanla ligi 2. sırada bitirmişti.

SON 5 YILIN EN İYİ TEKNİK DİREKTÖRÜ

52 yaşındaki tecrübili teknik adam, 2016 yılında Fenerbahçe'den sonra Alman ekibi 1860 Münih'e imza attı ve yarım sezon görev aldı. Almanya'dan sonra rotasını Çin'e çeviren Pereira, burada 3 yıl boyunca SH SIPG takımını çalıştırdı ve 117 maçta 2.03 puan ortalaması tutturdu. 40 maçlı son sezon haricinde son 5 sezonda Fenerbahçe'de bir sezonda en çok puan toplayan teknik direktör Pereira oldu. 34 maçta aldığı 22 galibiyet ve 8 beraberlikle 74 puan toplayan Pereira, Fenerbahçe'de çıktığı 64 maçta 2,07'lik puan ortalaması tutturmuştu.

ÇİN'DE DESTAN YAZDI

Kariyerinde ikinci kez Fenerbahçe'nin başına geçecek olan Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, kariyerinde 5'i lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 8 kupa kazandı. Son olarak Çin'in Shanghai Port FC (eski adıyla Shanghai SIPG) takımını çalıştıran Pereira, 2017-2020 arası görev aldığı Çin ekibi SIPG'de ilk sezonunda kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşattı, bu süreçte bir de Çin Süper Kupası'nı kazandı.

2'NİN ALTINA DÜŞMÜYOR!

Daha önce Porto, Olimpiakos ve Shanghai Port FC ile şampiyonluk yaşayan Pereira, bu süreçlerde oldukça dikkat çekici istatistiklere ulaştı. Bu üç takımla da maç başı puan ve gol ortalamalarında 2'nin altına düşmeyen Pereira Porto'da 93 maçta 2,26 puan ve 2,03 gol; Olimpiakos'ta 17 maçta 2,22 puan ve 2,44 gol; Shanghai'da ise 2,03 puan ve 2,11 gol ortalamaları elde etti.

YENİLİKÇİ VE CESUR BİR HOCA

Görev aldığı her kulüpte farklı diziliş ve taktik anlayışlarıyla takımını sahaya sürmekten çekinmeyen Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira, elindeki kadronun yapısı ve rakibin durumuna göre karar veriyor ve işler iyi gitmediğinde arayışa gitmekten, yeni sistemler denemekten çekinmiyor. Porto'da iki sezon üst üste şampiyonluk kazandığı dönemde maçlarında %90'ından fazlasında ofansif bir 4-3-3 tercih eden Pereira, Fenerbahçe döneminde çoğunlukla 4-2-3-1, zaman zaman da 4-3-3 formatını tercih etti.

BEŞ LİGDE ÜÇ ŞAMPİYONLUK

Karıyerı boyunca sırasıyla Portekiz, Suudi Arabistan, Yunanistan, Türkiye ve Çin liglerinde görev yapan Vitor Pereira, Suudi Arabistan ve Türkiye maceraları dışında çalıştığı her ligde şampiyonluk sevinci yaşadı. Porto'daki ikinci sezonunda 30 maçta 24 galibiyet ve 6 beraberlikle namağlup şampiyonluk sevinci yaşayan Portekizli, 2011-2012 sezonundan bu yana çalıştırdığı takımlarla hiçbir zaman 3.sıranın altına inmedi. 2013-2014 sezonunda çalıştırdığı Al-Ahli, Suudi Arabistan Ligi'ni 3. sırada, 2015- 2016'da çalıştırdığı Fenerbahçe ise Süper Lig'i 2.sırada bitirmişti.

YARIM KALAN HİKAYE MUTLU SONA KAVUŞACAK

5 yıl sonra Fenerbahçe'ye döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen 53 yaşındaki çalıştırıcı, "Fenerbahçe'de her zaman tutkuyu ve hırsı hissetmiştim. Ancak istikrarlı bir yapı kurmak ve hedeflenen başarıya ulaşmak için daha fazla zamana ihtiyaç vardı. Ne yazık ki istediğim kadar zamana sahip olamadım. Fenerbahçe benim için yarım kalmış bir aşktı. Kariyerimde neredeyse gittiğim her kulüpte zaferler ve kupalar kazandım. Ama Fenerbahçe'de kupa kazanamadım." "ŞIMDI yarım kalan bu hikayeyi şampiyonluk kupaları ile taçlandırma zamanıdır. İşte o zaman yarım kalan bu hikaye mutlu bir sona kavuşacak. Başkan Ali Koç'la yaptığım görüşmede bakış açılarımızın çok benzer olduğunu fark etmem uzun sürmedi. Kendisine bana bu fırsatı verdiği için müteşekkirim. F.Bahçe'nin geleceği ile ilgili ortaya koyduğu vizyon, anlattıkları beni oldukça etkiledi."

"Fenerbahçe bana çok etkileyici bir plan ve programla geldi. Bu planın bizi başarıya ulaştıracak bir yapılanmanın parçası olduğunu hissediyorum. Bu sebeple çok heyecanlıyım. Bununla beraber heyecanımı 2 katına çıkaran bir diğer konu, büyük Fenerbahçe camiasının taraftarlarının önüne çıkmak olacak."