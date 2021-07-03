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Henry Onyekuru'nun menajerinden flaş açıklama! Beşiktaş ile Fenerbahçe...

Son dakika spor haberi... Galatasaray ile kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından transfer için görüşmelere başlayan Henry Onyekuru'ya dair flaş açıklamalar geldi... Nijeryalı yıldızın menajeri yaptığı açıklamada, Galatasaray'dan haber beklediğini ifade ederken, Beşiktaş ve Fenerbahçe sürprizini de duyurdu. İşte o sözler... | Transfer haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2021 Cumartesi 20:14 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2021 Cumartesi 20:36
Henry Onyekuru'nun menajerinden flaş açıklama! Beşiktaş ile Fenerbahçe...

Galatasaray'a döneceğine kesin gözüyle bakılan Nijeryalı Henry Onyekuru konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Onyekuru için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın devrede olduğu, oyuncunun bu takımlardan birine imza atmasının an meselesi olduğu öğrenildi.

Henry Onyekuru'nun menajerinden flaş açıklama! Beşiktaş ile Fenerbahçe...

ONYEKURU İSTANBUL'DA
Ajansspor'a konuşan Onyekuru'nun menajeri William D'Avila, yaptığı açıklamada futbolcuyla birlikte İstanbul'da olduklarını belirterek, transferdeki son gelişmeler hakkında bilgi verdi. Onyekuru'nun 5 hafta Galatasaray'dan haber beklediğini ancak kendileriyle iletişim kurulmadığını belirten D'Avila, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın masada olduğunu açıkladı.

Henry Onyekuru'nun menajerinden flaş açıklama! Beşiktaş ile Fenerbahçe...

HEM FENERBAHÇE HEM BEŞİKTAŞ ÖDEMEYE HAZIR
D'Avila'nın verdiği bilgiye göre, her iki kulüp Monaco'nun talep ettiği 4.3 milyon Euro'yu ödemeye hazır. Onyekuru'nun Şampiyonlar Ligi nedeniyle siyah beyazlılara daha yakın olduğu öğrenilirken Monaco ile anlaşan takıma imza atılacak.

Henry Onyekuru'nun menajerinden flaş açıklama! Beşiktaş ile Fenerbahçe...

ATINA'YI REDDETTİ
Henry Onyekuru, Monaco ile anlaşan Yunanistan'ın Olimpiakos takımını Atina'da yaşamak istemediği gerekçesiyle reddetmişti.

Henry Onyekuru'nun menajerinden flaş açıklama! Beşiktaş ile Fenerbahçe...

GALATASARAY'A 3 KEZ GELDİ
Henry Onyekuru kiralık olarak çeşitli aralıklarla Galatasaray'da 3 dönem forma giydi. Süper Lig'de 55 karşılaşmaya çıkan Onyekuru, 20 gol attı, 11 asist yaptı.

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