Henry Onyekuru'nun menajerinden flaş açıklama! Beşiktaş ile Fenerbahçe...

Galatasaray'a döneceğine kesin gözüyle bakılan Nijeryalı Henry Onyekuru konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Onyekuru için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın devrede olduğu, oyuncunun bu takımlardan birine imza atmasının an meselesi olduğu öğrenildi.

ONYEKURU İSTANBUL'DA

Ajansspor'a konuşan Onyekuru'nun menajeri William D'Avila, yaptığı açıklamada futbolcuyla birlikte İstanbul'da olduklarını belirterek, transferdeki son gelişmeler hakkında bilgi verdi. Onyekuru'nun 5 hafta Galatasaray'dan haber beklediğini ancak kendileriyle iletişim kurulmadığını belirten D'Avila, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın masada olduğunu açıkladı.