Abel Ferreira’da flaş gelişme

Hoca arayışlarına devam eden Fenerbahçe'nin Palmeiras'ın 42 yaşındaki Portekizli teknik direktörü Abel Ferreira'ya yıllık 3 milyon euro'dan 2 senelik teklif yaptığı bildirildi. Brezilya basınından UOL, önerinin genç teknik adam tarafından kabul edilmediğini bildirse de İtalyan ve Portekizli kaynaklar sürecin devam ettiğini bildirdi. İtalyan Tuttomercato sitesi, dün akşamki haberinde daha önce Sporting ve PAOK'u çalıştıran Fereira'nın Avrupa'ya dönmek istediğini ve sarı-lacivertli kulübün teklifini değerlendirdiğini yazdı.