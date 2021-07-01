Son dakika spor haberi: Fenerbahçe sezonu hocasız açtı! Takımın başında Volkan Demirel ve Zeki Murat Göle yer aldı

Fenerbahçe Futbol A Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertliler, 2021-2022 sezonuna akşam saatlerinde yaptığı idmanla giriş yaptı.
Fenerbahçe Futbol A Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertliler, 2021-2022 sezonuna akşam saatlerinde yaptığı idmanla giriş yaptı.
Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yapılan sezonun ilk çalışması saat 19.00'da başladı. Core ve denge çalışmalarının ardından antrenmanda topla aktivasyon çalışması yapıldı. İdman koşu çalışmalarıyla da tamamlandı.
YENİ TRANSFERLER İLK KEZ!
Milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenmanda Kanarya'nın yeni transferleri Steven Caulker ve Serdar Dursun yer aldı.
VOLKAN DEMİREL ZEKİ MURAT GÖLE TAKIMIN BAŞINDA!
Teknik direktör konusunda henüz herhangi bir isimle anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe sezonun ilk idmanına hocasız çıktı. Sarı-lacivertlilerde ilk antrenman Volkan Demirel ve Zeki Murat Göle yönetiminde gerçekleştirildi.