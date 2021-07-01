Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe sezonu hocasız açtı! Takımın başında Volkan Demirel ve Zeki Murat Göle yer aldı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe sezonu hocasız açtı! Takımın başında Volkan Demirel ve Zeki Murat Göle yer aldı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kulübü, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Serdar Dursun ve Steven Caulker da antrenmanda yer aldı. Henüz teknik adam konusunda bir isimle anlaşma sağlayamayan Kanarya'da takımın başında Volkan Demirel ve Zeki Murat Göle yer aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2021 Perşembe 22:23
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe sezonu hocasız açtı! Takımın başında Volkan Demirel ve Zeki Murat Göle yer aldı

Fenerbahçe Futbol A Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertliler, 2021-2022 sezonuna akşam saatlerinde yaptığı idmanla giriş yaptı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe sezonu hocasız açtı! Takımın başında Volkan Demirel ve Zeki Murat Göle yer aldı

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yapılan sezonun ilk çalışması saat 19.00'da başladı. Core ve denge çalışmalarının ardından antrenmanda topla aktivasyon çalışması yapıldı. İdman koşu çalışmalarıyla da tamamlandı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe sezonu hocasız açtı! Takımın başında Volkan Demirel ve Zeki Murat Göle yer aldı

YENİ TRANSFERLER İLK KEZ!
Milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenmanda Kanarya'nın yeni transferleri Steven Caulker ve Serdar Dursun yer aldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe sezonu hocasız açtı! Takımın başında Volkan Demirel ve Zeki Murat Göle yer aldı

VOLKAN DEMİREL ZEKİ MURAT GÖLE TAKIMIN BAŞINDA!
Teknik direktör konusunda henüz herhangi bir isimle anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe sezonun ilk idmanına hocasız çıktı. Sarı-lacivertlilerde ilk antrenman Volkan Demirel ve Zeki Murat Göle yönetiminde gerçekleştirildi.

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