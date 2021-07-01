Son dakika spor haberi: Fenerbahçe sezonu hocasız açtı! Takımın başında Volkan Demirel ve Zeki Murat Göle yer aldı

VOLKAN DEMİREL ZEKİ MURAT GÖLE TAKIMIN BAŞINDA!

Teknik direktör konusunda henüz herhangi bir isimle anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe sezonun ilk idmanına hocasız çıktı. Sarı-lacivertlilerde ilk antrenman Volkan Demirel ve Zeki Murat Göle yönetiminde gerçekleştirildi.