Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin hoca adayı Manuel Pellegrini'den olumsuz yanıt!

Yeni sezon öncesi hoca arayışı devam eden Fenerbahçe'nin listesindeki isimlerden biri de Manuel Pellegrini'ydi. Şilili antrenör geçtiğimiz sezon başında Real Betis'te göreve gelmişti. İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre Pellegrini, Betis'te kalmak için hem Everton'dan hem de Fenerbahçe'den gelen teklifi reddetti.

67 yaşındaki tecrübeli teknik adamın, Betis yönetiminden gelecek sezon daha iyi bir kadro kurma sözü aldığı için gelen tekliflere olumlu yanıt vermediği bildirildi.

Kariyerinde River Plate, Real Madrid, Villarreal, Malaga ve Manchester City gibi önemli kulüplerde görev yapan Şilili antrenör, İspanyol temsilcisi ile çıktığı 43 karşılaşmada 1.70 puan ortalaması yakaladı ve La Liga'yı 6. sırada tamamladı.



