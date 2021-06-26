Fenerbahçeli Attila Szalai transferinde flaş gelişme! Napoli...

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, yaz transfer sezonunun en çok konuşulan isimlerinden biri olacak gibi... Öyle ki, ara transfer sezonunda Apollon Limassol'dan 2 milyon euro bonservisle transfer edilen Macar stoper, şimdiden değerini katlamış ve Avrupa'nın önemli takımlarının transfer listesine adını yazdırmış durumda.

Sarı lacivertlilerde gösterdiği başarılı performansla beraber Macaristan'ın EURO 2020 kadrosuna dahil edilen Attila Szalai, turnuvada dişli rakiplerle mücadele etmiş ve burada da başarılı istatistik yakalamıştı.