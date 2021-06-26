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Fenerbahçeli Attila Szalai transferinde flaş gelişme! Napoli...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, geçtiğimiz ara transfer sezonunda Macar stoper Attila Szalai'yi transfer etmiş ve genç savunmacı, oynadığı futbolla futbolseverleri kendine hayran bırakmıştı. Fenerbahç'deki başarılı oyunuyla beraber Macaristan'ın EURO 2020 kadrosuna da dahil edilen Attila Szalai, burada da etkili bir performans sergilemiş ve adını Avrupa'nın önemli takımlarının transfer listesine yazdırmayı başarmıştı. West Ham United başta olmak üzere İngiliz takımlarının gözdesi haline gelen Szalai için bir yeni iddia da İtalya'dan geldi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 12:10
Fenerbahçeli Attila Szalai transferinde flaş gelişme! Napoli...

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, yaz transfer sezonunun en çok konuşulan isimlerinden biri olacak gibi... Öyle ki, ara transfer sezonunda Apollon Limassol'dan 2 milyon euro bonservisle transfer edilen Macar stoper, şimdiden değerini katlamış ve Avrupa'nın önemli takımlarının transfer listesine adını yazdırmış durumda.

Fenerbahçeli Attila Szalai transferinde flaş gelişme! Napoli...

Sarı lacivertlilerde gösterdiği başarılı performansla beraber Macaristan'ın EURO 2020 kadrosuna dahil edilen Attila Szalai, turnuvada dişli rakiplerle mücadele etmiş ve burada da başarılı istatistik yakalamıştı.

Fenerbahçeli Attila Szalai transferinde flaş gelişme! Napoli...

Yaşanan bu gelişmenin ardından Attila Szalai için transfer defteri de açıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Szalai'ye olan ilgi hayli arttı" ifadesinin altında yatan sebep de belli oldu. West Ham, Leicester gibi kulüplerin, sarı lacivertlilere oyuncu için teklifte bulunduğu ifade edilirken, yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Fenerbahçeli Attila Szalai transferinde flaş gelişme! Napoli...

NAPOLI DE İSTİYOR
İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Attila Szalai, bu kez de İtalya Seri A ekiplerinden Napoli'nin transfer listesine girdi.

Fenerbahçeli Attila Szalai transferinde flaş gelişme! Napoli...

Mavi beyazlılar, oyuncuyu yakından takip ediyor ve Fenrbahçe'ye resmi teklif yapması olası gözüküyor.

Fenerbahçeli Attila Szalai transferinde flaş gelişme! Napoli...

Attila Szalai, bu sezon Süper Lig'de 21 müsabakada rol almış ve 3 gol üretmişti. Öte yandan Macar yıldız, 1834 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü çizmişti.

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