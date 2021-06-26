Fenerbahçeli Attila Szalai transferinde flaş gelişme! Napoli...

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, yaz transfer sezonunun en çok konuşulan isimlerinden biri olacak gibi... Öyle ki, ara transfer sezonunda Apollon Limassol'dan 2 milyon euro bonservisle transfer edilen Macar stoper, şimdiden değerini katlamış ve Avrupa'nın önemli takımlarının transfer listesine adını yazdırmış durumda.
Sarı lacivertlilerde gösterdiği başarılı performansla beraber Macaristan'ın EURO 2020 kadrosuna dahil edilen Attila Szalai, turnuvada dişli rakiplerle mücadele etmiş ve burada da başarılı istatistik yakalamıştı.
Yaşanan bu gelişmenin ardından Attila Szalai için transfer defteri de açıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Szalai'ye olan ilgi hayli arttı" ifadesinin altında yatan sebep de belli oldu. West Ham, Leicester gibi kulüplerin, sarı lacivertlilere oyuncu için teklifte bulunduğu ifade edilirken, yeni bir iddia daha ortaya atıldı.