Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin eski başantrenörü Zeljko Obradovic resmen Partizan'da!

Fenerbahçe Beko'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan başarılı antrenör Zeljko Obradovic, eski takımı Partizan ile anlaşmaya vardı. Sırbistan ekibinin başkanı Ostoja Mijailovic, 61 yaşındaki antrenörle 3 yıllık anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Zeljko Obradovic basketbola bir yıl ara vermesinin ardından, antrenörlük hayatına başladığı Partizan'a geri döndü.

Sırp basını, Zeljko Obradovic'in Partizan'dan maaş olarak büyük bir rakam istemediğini ancak iyi bir kadro kurabilmek için yönetimden garanti aldığını belirtti. Zeljko Obradovic ile yapılan anlaşmanın ardından, Partizan'ın transfer çalışmalarına başlayacağı vurgulandı.

RESMEN AÇIKLANDI

Son olarak Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Zeljko Obradovic, antrenörlüğe verdiği aranın ardından antrenörlük hayatına başladığı Partizan'a geri döndü.

Resmi siteden yapılan açıklamada, "O döndü" başlığı kullandı.

Sırbistan ekibinin başkanı Ostoja Mijailovic, 61 yaşındaki antrenörle 3 yıllık anlaşma sağladıklarını açıkladı.

"KELİMER YETERSİZ KALIYOR"

Partizan Başkanı Ostoja Mijailovic yaptığı açıklamada "Zeljko Obradovic'in geri dönmesinden dolayı mutlu ve memnunuz. Her kelimenin gereksiz olduğunu ve aynı zamanda Partizan için dönüşünün ne anlama geldiğini anlatacak kadar güçlü olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.