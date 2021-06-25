Son dakika spor haberi: Ali Koç: "Kongre üyelerimiz Fenerbahçe’nin maddi sıkıntılarına destek olması lazım"

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Fenerbahçe Ülker Stadı'nda devam ediyor. Aidatlar konusu üzerine bir konuşma yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sabreden kongre üyelerine teşekkür ederek, "Fenerbahçe için hep beraber birkaç saat geçirmek geleceği kurgulamak hepimizin sorumluluğu. Bu konu gündeme gelmesi gereken bir konuydu karar sizin olacak. Vefa beye ulaşan bir önerge var. Mali konuları biliyorsunuz, sıkıntıları biliyorsunuz. Önümüzü görüyoruz ama daha gidecek çok yolumuz var. Aidat 50 lira yakışmıyor. Ne olacağına siz karar vereceksiniz. 121 kişinin önergesi 250 lirayı öneriyor. Bütün bu mücadelede biz geldiğimizde kurulların nasıl olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz enkaz edebiyatı yapmıyoruz. Dün anlatılanlarda neredeyse biz borçlu çıkıp, eski yönetim alacaklı çıkacaktı. Kongre üyelerimiz Fenerbahçe'nin maddi sıkıntılarına destek olması lazım. Siz kongre üyelerimiz taraftarlarımızın resmi temsilcilerisiniz. Bize göre yönetim olarak doğru rakam 500 liradır. Herhangi bir emrivaki yapmak istemiyoruz. Onun için Vefa başkan iki rakam içinde el kaldırsın istedi. Burada şöyle bir durum var. Bir rakam oyladıktan sonra geriye dönüş yok. 500 liralık yıllık aidatı kabul ettiğiniz için teşekkür ederim" dedi.