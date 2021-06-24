Son dakika spor haberleri: PFDK'dan Fenerbahçe'ye menajer cezası!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden haftalık yayınlanan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı. Kurul, "Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı" kurallarına uymadığı gerekçesiyle Fenerbahçe'ye ihtar cezası verdi.

Öte yandan Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor da aynı nedenle cezaya çarptırıldı.

PFDK kararları şu şekilde:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 24.06.2021 tarih ve 82 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23/a maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/ç maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23/a maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GAZİNATEP FK A.Ş. hakkında, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b-ç maddesine aykırı eylemleri nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

4- HELENEX YENİ MALATYASPOR Kulübünün, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23/a maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

HELENEX YENİ MALATYASPOR Kulübü hakkında, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b-ç maddesine aykırı eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

5- DENİZ TÜRÜÇ hakkında, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 17/1-c maddesine aykırı eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

6- HÜSEYİN BUĞRA COŞKUN'un, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 16/1-ı maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 21/a maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- AKHİSARSPOR Kulübü başkanı EVREN ÖZBEY hakkında, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 4/3. maddesine aykırı eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

8- AKHİSARSPOR Kulübü idarecisi SERHAT ÖZBEY hakkında, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 4/3. maddesine aykırı eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

9- ABDUL SAMET SÜNER hakkında, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 4/2. ve 19. maddelerine aykırı eylemleri nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

10- Bölgesel Yardımcı Hakem ÖMER SARI'nın, yanıltma eylemi nedeniyle FDT'nin 48. maddesi uyarınca ve FDT'nin 8. maddesinin uygulanması suretiyle 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- MUSTAFA GÜL'ün, PFDK'nın 20.04.2017 tarih, 2016-2017/961E /580 K sayılı kararı hakkında yargılamanın iadesi talebinin REDDİ ile ÖNCEKİ KARARIN DEĞİŞTİRİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

Karar verilmiştir.

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu