Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Atakan Çankaya, Santos Borre, Andraz Sporar...

Son dakika spor haberleri: İşte 'nin transfer gündemindeki isimler! , Santos Borre, Andraz Sporar...

Son dakika transfer haberleri... Spor Toto 'i 3. sırada tamamlayan ve gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan , harcama limitlerinin açıklanmasının ardından transferde atacağı adımları da belirledi. Transfer çalışmalarına son sürat devam eden , listesine yeni isimleri ekledi. , Santos Borre, Andraz Sporar gibi isimler gündeme geldi. İşte Fenerbahçe'nin tranfer listesi ve detayları... (FB haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 11:45
Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Atakan Çankaya, Santos Borre, Andraz Sporar... | FB haberleri

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan ve henüz teknik direktörü belli olmayan 'de transfer gündemi oldukça yoğun. Sarı lacivertli ekip fırsat transferlerine öncelik verdi. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler...

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Atakan Çankaya, Santos Borre, Andraz Sporar... | FB haberleri

OKAY YOKUŞLU

, gelecek sezon alternatifi bol, şampiyonluk odaklı bir kadro kurmak istiyor. Orta saha için arayışlarını sürdüren 'da gündeme geldi. Milli yıldız için 'ya menajerler aracılığı ile teklif iletilecek.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Atakan Çankaya, Santos Borre, Andraz Sporar... | FB haberleri

ATAKAN ÇANKAYA

, formasıyla başarılı bir performans sergileyen ile ilgileniyor. 'dan bazı kulüplerin de ilgi duyduğu Atakan için görüşmeler sürüyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Atakan Çankaya, Santos Borre, Andraz Sporar... | FB haberleri

KAAN AYHAN

, 'ın da istediği için ısrarını sürdürüyor. , ön libero ve stoper oynayabilen Kaan Ayhan, yabancı sınırlaması sonrası transferin gözdesi haline geldi.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Atakan Çankaya, Santos Borre, Andraz Sporar... | FB haberleri

BURAK KAPACAK

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren , 'un genç futbolcusu için devreye girdi. Birçok ekibinin takibinde olan Burak için nabız yoklanıyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Atakan Çankaya, Santos Borre, Andraz Sporar... | FB haberleri

PATRICK VAN AANHOLT

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace forması giyen ve sözleşmesi sona eren Patrick Van Aanholt, 'nin gündeminde yer alıyor. Oyuncuya ve Lazio da talip.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Atakan Çankaya, Santos Borre, Andraz Sporar... | FB haberleri

ANDRE AYEW

'nin, Swansea City ile sözleşmesi sona eren eski futbolcusu Andre Ayew'i gündemine aldığı kaydedildi. 'nın listesine aldığı Ganalı yıldız için Newcastle United da devrede.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Atakan Çankaya, Santos Borre, Andraz Sporar... | FB haberleri

SEAD KOLASINAC

Atilla Szalai'nin yanına tecrübeli bir isim arayan , Sead Kolasinac'dan gelecek haberi bekliyor. Futbolcunun bonservis problemini çözmesi halinde devreye girecek.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Atakan Çankaya, Santos Borre, Andraz Sporar... | FB haberleri

SANTOS BORRE

River Plate ile sözleşmesi sona eren Santos Borre, menajerler aracılığı ile 'ye önerildi. 25 yaşındaki futbolcunun bir kez daha Avrupa'da sahne almak istediği belirtildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Atakan Çankaya, Santos Borre, Andraz Sporar... | FB haberleri

ANRAZ SPORAR

İspanyol basını, geçen sezonu Braga'da kiralık olarak tamamlayan ve bonservisi Sporting Lizbon'da bulunan Andraz Sporar'ın 'ye transferini yazdı. Henüz resmi temasların kurulmadığı haberde belirtildi. Öte yandan yıldız forvet ile Beşiktaş da ilgileniyor.

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