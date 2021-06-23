Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan ve henüz teknik direktörü belli olmayan Fenerbahçe'de transfer gündemi oldukça yoğun. Sarı lacivertli ekip fırsat transferlerine öncelik verdi. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler...

OKAY YOKUŞLU Fenerbahçe, gelecek sezon alternatifi bol, şampiyonluk odaklı bir kadro kurmak istiyor. Orta saha için arayışlarını sürdüren Kanarya'da Okay Yokuşlu gündeme geldi. Milli yıldız için Celta Vigo'ya menajerler aracılığı ile teklif iletilecek.