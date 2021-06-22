Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Sergen Yalçın bombası!

Akşam'ın haberine göre; Başarılı teknik adamın Fenerbahçe ile görüşmeler yaptığı söylentisi de ayyuka çıkmış durumda. Sarı-lacivertlilerin birçok yabancı hocayla yaptığı görüşmelerden sonuç alamaması nedeniyle ibrenin Sergen Yalçın 'a dönebileceği ifade edildi.

Tatilde olan ve henüz mukavele imzalamayan Yalçın daha önce, "Beşiktaş'tan ayrılmam söz konusu değil" diyerek kendini önemli ölçüde bağlamıştı. Ancak Fenerbahçe'den gelecek bol sıfırlı bir teklifin genç hocanın kafasını karıştıracağı endişesi de var.