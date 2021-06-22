Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Sergen Yalçın bombası!

Son dakika transfer haberi: 'den bombası!

Son dakika spor haberi: Geçtiğimiz sezon ve 'nı müzesine götüren 'ta teknik direktör bilmecesi sürüyor. Sihay-beyazlılardaki sözleşmesi sona eren 48 yaşındaki çalıştırıcıyla bir süredir yapılan görüşmelerden bir sonuç alınamadı. Yönetim ile Yalçın görüşmelerinde tablonun olumsuz seyretmeye başlamasının ardından gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Teknik direktör arayışlarına devam eden 'nin Sergen Yalçın için devreye girebileceği kaydedildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 09:43
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Sergen Yalçın bombası!

Yeni sözleşme görüşmeleri esnasında yönetimiyle arasının açıldığı iddia edilen 'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Çifte kupa sonrası bir türlü imza atmayan 48 yaşındaki çalıştırıcının ismi gündemden düşmüyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Sergen Yalçın bombası!

Akşam'ın haberine göre; Başarılı teknik adamın ile görüşmeler yaptığı söylentisi de ayyuka çıkmış durumda. Sarı-lacivertlilerin birçok yabancı hocayla yaptığı görüşmelerden sonuç alamaması nedeniyle ibrenin 'a dönebileceği ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Sergen Yalçın bombası!

Tatilde olan ve henüz mukavele imzalamayan Yalçın daha önce, "'tan ayrılmam söz konusu değil" diyerek kendini önemli ölçüde bağlamıştı. Ancak 'den gelecek bol sıfırlı bir teklifin genç hocanın kafasını karıştıracağı endişesi de var.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Sergen Yalçın bombası!

ÇEBİ'DEN YALÇIN'A HEDİYE
İmzanın gecikmesiyle camiada bu söylentilerin ardı arkası kesilmezken, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin genç teknik adama bir cip hediye ettiği ve gönlünü almaya çalıştığı öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Sergen Yalçın bombası!

KADIKÖY'ÜN YOLUNU TUTABİLİR
Sezon içinde büyük maddi fedakarlıklarda bulunan Başkan'ın bu jestine rağmen 'ın olumlu bir yanıt vermemesi rahatsızlığı artırdı. Siyah-beyazlılarla yapılacak görüşmelerde imza atılmazsa Sergen Yalçın, Kadıköy'ün yolunu tutabilir.

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