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Son dakika haberleri: başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? Başkan adayları kimler? | haberleri

Son dakika haberleri... Ali Koç ve Eyüp Yeşilyurt'un aday olacağı Fenerbahçe olağan seçimli genel kurulunun seçim tarihi ve adaylar merak konusu oldu. 29 bin 9 kişinin oy kullanacağı seçim hakkında merak edilen konular araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? Başkan adayları kimler?

29 bin 9 kişinin oy kullanabileceği Fenerbahçe olağan seçimli genel kurulunun tarihi yaklaşıyor. Fenerbahçe üyeleri yeni başkanlarını seçecek. Peki, Fenerbahçe'de başkanlık seçimi ne zaman? Saat kaçta? ( haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 14:28 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 14:28
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? Başkan adayları kimler? | FB haberleri

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen olağan seçimli genel kurulunun heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe başkan adayları arasında Ali Koç ve Eyüp Yeşilyurt bulunuyor. 3 yıllık başkanlık süresini uzatmak isteyen Ali Koç'a rakip olarak Eyüp Yeşilyurt aday oldu. Fenerbahçe taraftarları yeni başkanlarının kim olacağını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe'de başkanlık seçimi ne zaman? Saat kaçta?

FENERBAHÇE'DE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe'de, ilki 5-6, ikincisi 12-13 Haziran tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan genel kurulun, İçişleri Bakanlığının haziran ayı normalleşme tedbirlerindeki yasaklar nedeniyle bu tarihlerde yapılamayacağı belirtilmişti. Fenerbahçe resmi sitesinde seçim ile ilgili olarak, "Tüzüğümüzün 21(4) maddesi uyarınca işbu toplantının geri bırakılmasına; bahsi geçen genelge ve yine tüzüğümüzün 21(5) maddesi hükmüne uygun olarak kulübümüz olağan seçimli genel kurul toplantısının gündem maddelerini görüşmek üzere, 18-19 Haziran tarihlerinde, saat 10.30'da, Ülker Stadyumu'nda yapılmasına karar verilmiştir. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 25-26 Haziran tarihlerinde aynı yer ve saatte yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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