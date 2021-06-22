Haberler Fenerbahçe Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe için Boateng iddiası!

Son dakika FB transfer haberleri | için Boateng iddiası!

Geçtiğimiz sezon başında olduğu gibi yine birçok yıldız ismi listesine alan için bu kez ’dan bir iddia geldi. gazetesi, sarı-lacivertlilerin ile sözleşmesi sona eren ’e teklif götürdüğünü yazdı. 32 yaşındaki stoper için , ve ’nun da devrede olduğu belirtilirken, ’nın ’i devreye sokacağı kaydedildi. 10 sezon forması giyen tecrübeli savunmacı, Alman ekibiyle bu süreçte 2 , 9 Almanya Ligi Şampiyonu, 5 Almanya Kupa zaferi yaşadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 11:20
Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe için Boateng iddiası!

Geçtiğimiz sezon başında olduğu gibi yine birçok yıldız ismi listesine alan için bu kez 'dan bir iddia geldi.

gazetesi, sarı-lacivertlilerin ile sözleşmesi sona eren 'e teklif götürdüğünü yazdı. 32 yaşındaki stoper için , ve 'nun da devrede olduğu belirtilirken, 'nın 'i devreye sokacağı kaydedildi.

10 sezon forması giyen tecrübeli savunmacı, Alman ekibiyle bu süreçte 2 , 9 Almanya Ligi Şampiyonu, 5 Almanya Kupa zaferi yaşadı.

ROMA İLE ANLAŞTI İDDİASI!

Roma'nın yeni teknik adamı 'nun da Boateng'in transfer edilmesinde ısrarcı olduğu ifade edilirken, Boateng'in de Roma'ya gitmek istediği detayı verildi.

SON DAKİKA