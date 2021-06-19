Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Altay Bayındır ve Attila Szali için devreye girdiler! Fenerbahçe kararını verdi

Son dakika transfer haberi: ve için devreye girdiler! kararını verdi

Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında transfer çalışmalarına devam eden 'de mevcut oyuncularla ilgili kararlar alınmaya başlandı. Sarı-lacivertlilerde ilk olarak bonservisiyle birlikte ekibi 'in yolunu tuttu. Kanarya'da takımın önemli isimleri ve de transferin gözdesi konumuna geldi. kulüplerinin 2 futbolcuyu kadrosuna katmak için teklif hazırlığında olduğu iddia edildi. Fenerbahçe'de yönetimin 2 futbolcuyla ilgili kararını verdiği belirtildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları ve yönetimin Altay ve Szali kararı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 09:39
Son dakika transfer haberi: Altay Bayındır ve Attila Szali için devreye girdiler! Fenerbahçe kararını verdi

Teknik direktör arayışlarını sürdüren 'de kadro yapılanması kapsamında çalışmalar sürüyor. Transferi Serdar Dursun ile açan sarı-lacivertlilerde gözler bir yandan da mevcut oyuncuların son durumuna çevrilmiş durumda.

Son dakika transfer haberi: Altay Bayındır ve Attila Szali için devreye girdiler! Fenerbahçe kararını verdi

'nin yıldız futbolcuları ve transferin gözdesi konumunda bulunuyor. Performanslarıyla takımın değişilmez isimleri arasına giren ikili, kulüplerinin radarına girdi.

Son dakika transfer haberi: Altay Bayındır ve Attila Szali için devreye girdiler! Fenerbahçe kararını verdi

AJAX ALTAY'IN PEŞİNDE!
'ı uzun süredir takip eden Ajax'ın 'ye resmi teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Hollanda ekibinin gözlemcileri, sarı-lacivertliler'in başarılı file bekçisi için ayrıntılı bir rapor hazırladı.

Son dakika transfer haberi: Altay Bayındır ve Attila Szali için devreye girdiler! Fenerbahçe kararını verdi

ONANA ARSENAL'A ALTAY AJAX'A!
Ajax'ın kalecisi Andre Onana'nın transferi için Arsenal'in devreye girdiği öğrenildi. Transferin yakın zamanda gerçekleşmesi beklenirken Ajax, Kamerunlu file bekçisinin yerini ile doldurmak istiyor.

Son dakika transfer haberi: Altay Bayındır ve Attila Szali için devreye girdiler! Fenerbahçe kararını verdi

SZALAI A. MADRID'İN RADARINDA!
EURO 2020'de Macaristan formasıyla boy gösteren stoper Attila Szalai'yi de İspanyol ekibi Atletico Madrid transfer listesine dahil etti.

Son dakika transfer haberi: Altay Bayındır ve Attila Szali için devreye girdiler! Fenerbahçe kararını verdi

EN AZ 20 MİLYON EURO BEKLENİYOR!
Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertli yönetim, iki as oyuncusunu kadroda tutmak istiyor. Ancak taliplileri ısrarcı olursa ikisi için de kapının en az 20 milyon euro'dan açılacağı ifade edildi.

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