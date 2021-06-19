Son dakika transfer haberi: Altay Bayındır ve Attila Szali için devreye girdiler! Fenerbahçe kararını verdi

EN AZ 20 MİLYON EURO BEKLENİYOR!

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertli yönetim, iki as oyuncusunu kadroda tutmak istiyor. Ancak taliplileri ısrarcı olursa ikisi için de kapının en az 20 milyon euro'dan açılacağı ifade edildi.