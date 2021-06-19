Son dakika transfer haberi: Altay Bayındır ve Attila Szali için devreye girdiler! Fenerbahçe kararını verdi

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında çalışmalar sürüyor. Transferi Serdar Dursun ile açan sarı-lacivertlilerde gözler bir yandan da mevcut oyuncuların son durumuna çevrilmiş durumda.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında çalışmalar sürüyor. Transferi Serdar Dursun ile açan sarı-lacivertlilerde gözler bir yandan da mevcut oyuncuların son durumuna çevrilmiş durumda.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları Altay Bayındır ve Attila Szali transferin gözdesi konumunda bulunuyor. Performanslarıyla takımın değişilmez isimleri arasına giren ikili, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.
AJAX ALTAY'IN PEŞİNDE!
Altay Bayındır'ı uzun süredir takip eden Ajax'ın Fenerbahçe'ye resmi teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Hollanda ekibinin gözlemcileri, sarı-lacivertliler'in başarılı file bekçisi için ayrıntılı bir rapor hazırladı.
ONANA ARSENAL'A ALTAY AJAX'A!
Ajax'ın kalecisi Andre Onana'nın transferi için Arsenal'in devreye girdiği öğrenildi. Transferin yakın zamanda gerçekleşmesi beklenirken Ajax, Kamerunlu file bekçisinin yerini Altay Bayındır ile doldurmak istiyor.
SZALAI A. MADRID'İN RADARINDA!
EURO 2020'de Macaristan formasıyla boy gösteren stoper Attila Szalai'yi de İspanyol ekibi Atletico Madrid transfer listesine dahil etti.
EN AZ 20 MİLYON EURO BEKLENİYOR!
Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertli yönetim, iki as oyuncusunu kadroda tutmak istiyor. Ancak taliplileri ısrarcı olursa ikisi için de kapının en az 20 milyon euro'dan açılacağı ifade edildi.