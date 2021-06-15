Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Manchester United'ın yıldızı Diogo Dalot Fenerbahçe'ye!

Son dakika transfer haberi: 'ın yıldızı 'ye!

Son dakika transfer haberi: 'i ve 'ın arkasında 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezonda tüm hesaplar şampiyonluğa göre yappılıyor. Uzun yllar hasret kalınan şampiyonluğu bu sezon elde etmek isteyen sarı-lacivertliler transferde gaza bastı. 'ya geçtiğimiz sezon kiralık olarak 'da forma giyen ve kulübü 'a geri dönen yıldız futbolcu önerildi. İşte son gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 06:58
Son dakika transfer haberi: Manchester United'ın yıldızı Diogo Dalot Fenerbahçe'ye!

Başkanı 'un transfer yapılması düşünülen mevkilerden birisi olarak söylediği sağ bek için Fenerbahçe'ye sürpriz bir teklif geldiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Manchester United'ın yıldızı Diogo Dalot Fenerbahçe'ye!

Geçtiğimiz sezonu 'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi İrngiliz devi 'da olan Portekizli oyuncu , menajerler aracılığıyla 'ye teklif edildi. Fenerbahçe yönetiminin bu teklifi değerlendirmeye aldığı ifade ediliyor.

Son dakika transfer haberi: Manchester United'ın yıldızı Diogo Dalot Fenerbahçe'ye!

22 yaşında ve 1.83 boyunda olan , sağ bek dışında sol bek orta sahanın sağında da görev yapabiliyor. Takvim'in haberine göre; güncel piyasa değeri 10 milyon Euro civarında olan Dalot için parada anlaşma sağlanırsa 1 yıllık kiralama söz konusu olacak.

Son dakika transfer haberi: Manchester United'ın yıldızı Diogo Dalot Fenerbahçe'ye!

Satın alma opsuyonunun anlaşmada olup olmayacağı ise henüz belirsiz. Dalot, 'nın alt kategorilerinde defalarca forma giymiş ve bir ara piyasa değeri 20 milyon Euro'yu da bulmuştu.

Son dakika transfer haberi: Manchester United'ın yıldızı Diogo Dalot Fenerbahçe'ye!

34 MAÇTA FORMA GİYDİ

, geçtiğimiz sezon 34 resmi maçtaMilan formasını giyme şansı buldu. Bu 34 maçın 21'inde ilk 11'de oynadı. Portekizli oyuncu bu maçlarda 2 gol atarken, 3 de asiste imza attı.

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