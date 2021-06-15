Son dakika transfer haberi: Manchester United'ın yıldızı Diogo Dalot Fenerbahçe'ye!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un transfer yapılması düşünülen mevkilerden birisi olarak söylediği sağ bek için Fenerbahçe'ye sürpriz bir teklif geldiği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezonu Milan'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi İrngiliz devi Manchester United'da olan Portekizli oyuncu Diogo Dalot, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye teklif edildi. Fenerbahçe yönetiminin bu teklifi değerlendirmeye aldığı ifade ediliyor.