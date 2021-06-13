Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Caleb Ekuban'a sürpriz talip! Teklif...

Geride bıraktığımız sezonu Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gerisinde 4. sırada tamamlayan Trabzonspor, yaz transfer dönemine bomba gibi bir giriş yaptı.
Geride bıraktığımız sezonu Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gerisinde 4. sırada tamamlayan Trabzonspor, yaz transfer dönemine bomba gibi bir giriş yaptı.
2021/2022 sezonu için şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen bordo-mavililer, Gervinho, Bruno Peres ve Marek Hamsik takviyeleriyle takımı güçlendirdi.
Karadeniz ekibinde transfer çalışmaları tam gaz devam ederken, takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.
Sezonun sona ermesiyle birlikte Marlon, Kamil Ahmet Çörekçi, Lewis Baker, Majid Hosseini ve Benik Afobe ile yollarını ayıran Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen birkaç ismi de takımdan gönderecek.
Bordo-mavililerde takımdan ayrılacak diğer isimlerin önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenirken, Caleb Ekuban ile ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Daha önce İtalyan ekipleri Genoa ve Sampdoria'nın istediği yıldız futbolcuya bir talip daha çıktı.
SAINT-ETIENNE'DEN EKUBAN'A KANCA
Fotomaç'ın haberine göre; Ganalı hücum oyuncusu Saint-Etienne'in gündemine girdi. Trabzonspor, 27 yaşındaki golcü için 7 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli düşünüyor. Saint Etienne'in ise ilk teklifinin 4 milyon Euro civarında olduğu kaydedildi.