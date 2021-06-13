Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Caleb Ekuban'a sürpriz talip! Teklif...

SAINT-ETIENNE'DEN EKUBAN'A KANCA

Fotomaç'ın haberine göre; Ganalı hücum oyuncusu Saint-Etienne'in gündemine girdi. Trabzonspor, 27 yaşındaki golcü için 7 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli düşünüyor. Saint Etienne'in ise ilk teklifinin 4 milyon Euro civarında olduğu kaydedildi.