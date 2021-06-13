Fenerbahçeli Caner Erkin’den imalı beğeni!

Caner Erkin’in A Milli Takım’ın EURO 2020’nin açılış maçında İtalya’ya yenilmesinin ardından sosyal medyadaki bir beğenisi gündem oldu. 32 yaşındaki futbolcu, “Umut Meraş, Caner Erkin’in ayakkabılarını taşır” ifadelerine yer aldığı tweet’i beğenirken çok sayıda destek aldı. Şenol Güneş, Caner’i defansif açıdan zayıf kaldığı için kadroya almadığını açıklamıştı. 59 kez milli formayı giyen Erkin, bu sezon Fenerbahçe’de 10 asistlik performansa imza attı.
Caner Erkin'in A Milli Takım'ın EURO 2020'nin açılış maçında İtalya'ya yenilmesinin ardından sosyal medyadaki bir beğenisi gündem oldu. 32 yaşındaki futbolcu, "Umut Meraş, Caner Erkin'in ayakkabılarını taşır" ifadelerine yer aldığı tweet'i beğenirken çok sayıda destek aldı. Şenol Güneş, Caner'i defansif açıdan zayıf kaldığı için kadroya almadığını açıklamıştı. 59 kez milli formayı giyen Erkin, bu sezon Fenerbahçe'de 10 asistlik performansa imza attı.