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Fenerbahçeli ’den imalı beğeni!

’in A Milli Takım’ın EURO 2020’nin açılış maçında İtalya’ya yenilmesinin ardından sosyal medyadaki bir beğenisi gündem oldu. 32 yaşındaki futbolcu, “Umut Meraş, Caner Erkin’in ayakkabılarını taşır” ifadelerine yer aldığı tweet’i beğenirken çok sayıda destek aldı. Şenol Güneş, Caner’i defansif açıdan zayıf kaldığı için kadroya almadığını açıklamıştı. 59 kez milli formayı giyen Erkin, bu sezon ’de 10 asistlik performansa imza attı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 06:50
Fenerbahçeli Caner Erkin’den imalı beğeni!
'in A Milli Takım'ın EURO 2020'nin açılış maçında İtalya'ya yenilmesinin ardından sosyal medyadaki bir beğenisi gündem oldu. 32 yaşındaki futbolcu, "Umut Meraş, Caner Erkin'in ayakkabılarını taşır" ifadelerine yer aldığı tweet'i beğenirken çok sayıda destek aldı. Şenol Güneş, Caner'i defansif açıdan zayıf kaldığı için kadroya almadığını açıklamıştı. 59 kez milli formayı giyen Erkin, bu sezon 'de 10 asistlik performansa imza attı.
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