Fenerbahçe'de Zanka hocayı bekliyor

Kopenhag ile kiralık sözleşmesi biten Mathias Zanka, nereye gideceğini bilmediğini söyledi. Danimarkalı stoper, “Anlaşma sona erdiği için planım, EURO 2020’den sonra Fenerbahçe’ye dönmek ve biraz tatil yapmak. Sonrasında bir karar vermek gerekecek. Burada yeni bir hoca olacak. Onun düşüncesine göre durumum şekillenir” ifadelerini kullandı. Zanka’nın Fenerbahçe’de 1 yıl daha kontratı var.
Kopenhag ile kiralık sözleşmesi biten Mathias Zanka, nereye gideceğini bilmediğini söyledi. Danimarkalı stoper, "Anlaşma sona erdiği için planım, EURO 2020'den sonra Fenerbahçe'ye dönmek ve biraz tatil yapmak. Sonrasında bir karar vermek gerekecek. Burada yeni bir hoca olacak. Onun düşüncesine göre durumum şekillenir" ifadelerini kullandı. Zanka'nın Fenerbahçe'de 1 yıl daha kontratı var.