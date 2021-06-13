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'de Zanka hocayı bekliyor

Kopenhag ile kiralık sözleşmesi biten , nereye gideceğini bilmediğini söyledi. Danimarkalı stoper, “Anlaşma sona erdiği için planım, EURO 2020’den sonra ’ye dönmek ve biraz tatil yapmak. Sonrasında bir karar vermek gerekecek. Burada yeni bir hoca olacak. Onun düşüncesine göre durumum şekillenir” ifadelerini kullandı. Zanka’nın Fenerbahçe’de 1 yıl daha kontratı var.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 06:50
Fenerbahçe'de Zanka hocayı bekliyor
Kopenhag ile kiralık sözleşmesi biten , nereye gideceğini bilmediğini söyledi. Danimarkalı stoper, "Anlaşma sona erdiği için planım, EURO 2020'den sonra 'ye dönmek ve biraz tatil yapmak. Sonrasında bir karar vermek gerekecek. Burada yeni bir hoca olacak. Onun düşüncesine göre durumum şekillenir" ifadelerini kullandı. Zanka'nın Fenerbahçe'de 1 yıl daha kontratı var.
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