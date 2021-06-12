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Son dakika transfer haberleri | Marial Shayok ’da

, Frutti Extra Bursaspor’dan Kanadalı forvet Marial Shayok ile sözleşme imzaladı. 25 yaşındaki Shayok bu sezon Bursa ekibinin formasıyla ligde 12 maça çıkarken 18.9 sayı, 6.9 ribaund ve 4.2 asist ortalamaları yakaladı. Shayok, ’de de forma giydi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika transfer haberleri | Marial Shayok Fenerbahçe Beko’da
, Frutti Extra Bursaspor'dan Kanadalı forvet Marial Shayok ile sözleşme imzaladı. 25 yaşındaki Shayok bu sezon Bursa ekibinin formasıyla ligde 12 maça çıkarken 18.9 sayı, 6.9 ribaund ve 4.2 asist ortalamaları yakaladı. Shayok, 'de de forma giydi.
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