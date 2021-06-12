Son dakika transfer haberleri | Marial Shayok Fenerbahçe Beko’da

Fenerbahçe Beko, Frutti Extra Bursaspor’dan Kanadalı forvet Marial Shayok ile sözleşme imzaladı. 25 yaşındaki Shayok bu sezon Bursa ekibinin formasıyla ligde 12 maça çıkarken 18.9 sayı, 6.9 ribaund ve 4.2 asist ortalamaları yakaladı. Shayok, NBA’de de forma giydi.
Fenerbahçe Beko, Frutti Extra Bursaspor'dan Kanadalı forvet Marial Shayok ile sözleşme imzaladı. 25 yaşındaki Shayok bu sezon Bursa ekibinin formasıyla ligde 12 maça çıkarken 18.9 sayı, 6.9 ribaund ve 4.2 asist ortalamaları yakaladı. Shayok, NBA'de de forma giydi.