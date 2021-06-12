Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de stopere yeni hedef Daniele Rugani!

Süper Lig'de bu sezon taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi iddialı kadro kurma çalışmalarına devam ediyor. Transfer harekatını dört koldan sürdüren sarı-lacivertli yönetimin hedefinde sürpriz bir isim var.
Süper Lig'de bu sezon taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi iddialı kadro kurma çalışmalarına devam ediyor. Transfer harekatını dört koldan sürdüren sarı-lacivertli yönetimin hedefinde sürpriz bir isim var.
İtalyan basınından Calciomercato'da yer alan habere göre Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu Rennes ve Cagliari'de kiralık olarak geçiren Daniele Rugani'yi gündemine aldı. Sarı-lacivertli kulübün, İtalyan savunmacıyı renklerine bağlamak için nabız yokladığı ortaya çıktı.
Haberde oyuncunun İtalya'da kalmak istediği vurgulanırken, Juventus'un da 26 yaşındaki stoperi takasta kullanmayı planladığı bildirildi. Rugani'nin, İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2023'te sona eriyor.
Kariyerine Empoli altyapısında başlayan Daniele Rugani, 2015'te Juventus'a transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Fransız ekibi Rennes'de kiralık geçiren deneyimli futbolcu devre arası transfer döneminde de Cagliari'ye kiralık gönderilmişti. Rugani, İtalya Milli Takımı ile 7 karşılaşmaya çıktı.
Calciomercato haberi, "Rugani'ye yeni talip" başlığıyla duyurdu.