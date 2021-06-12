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Son dakika transfer haberi: 'de stopere yeni hedef !

Son dakika transfer haberleri... 'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kadrosuna nokta takviyeler yapmak için kolları sıvadı. Transfer çalışmalarını yürüten sarı-lacivertli yönetimin, için nabız yokladığı ortaya çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 14:09 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 14:11
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de stopere yeni hedef Daniele Rugani!

'de bu sezon taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan , yeni sezon öncesi iddialı kadro kurma çalışmalarına devam ediyor. Transfer harekatını dört koldan sürdüren sarı-lacivertli yönetimin hedefinde sürpriz bir isim var.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de stopere yeni hedef Daniele Rugani!

İtalyan basınından Calciomercato'da yer alan habere göre , geçtiğimiz sezonu Rennes ve Cagliari'de kiralık olarak geçiren 'yi gündemine aldı. Sarı-lacivertli kulübün, İtalyan savunmacıyı renklerine bağlamak için nabız yokladığı ortaya çıktı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de stopere yeni hedef Daniele Rugani!

Haberde oyuncunun İtalya'da kalmak istediği vurgulanırken, Juventus'un da 26 yaşındaki stoperi takasta kullanmayı planladığı bildirildi. Rugani'nin, İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2023'te sona eriyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de stopere yeni hedef Daniele Rugani!

Kariyerine Empoli altyapısında başlayan , 2015'te Juventus'a transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Fransız ekibi Rennes'de kiralık geçiren deneyimli futbolcu devre arası transfer döneminde de Cagliari'ye kiralık gönderilmişti. Rugani, İtalya Milli Takımı ile 7 karşılaşmaya çıktı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de stopere yeni hedef Daniele Rugani!

Calciomercato haberi, "Rugani'ye yeni talip" başlığıyla duyurdu.

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