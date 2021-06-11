Son dakika transfer haberi: Beşiktaş da istiyordu! Fenerbahçe Gökdeniz Bayrakdar için bir adım önde

Süper Lig'de sezonun bitmesinin ardından, transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, gündemine birçok ismi aldı. Sarı-lacivertli, takım iddialı ve alternatifi bol bir kadro kurmak için gençlere yatırım yapmayı planlıyor. Fenerbahçe'nin listesindeki isimlerden biri de Antalyaspor forması giyen Gökdeniz Bayrakdar...

Akdeniz temsilcisiyle iyi bir sezonu geride bırakan 19 yaşındaki kanat oyuncusu için Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği bazı isimleri takas olarak teklif edeceği konuşuluyor. Gökdeniz Bayrakdar, Beşiktaş'ın da transfer gündemindeydi. Öte yandan Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'e çıkma şansını play-off'larda yitiren Altınordu'nun genç futbolcuları Enis Destan ve Çağtay Kurukalıp'ı da istiyor.

GÖKDENİZ BAYRAKDAR KİMDİR?

23 Kasım 2001 yılında Kocaeli'nde dünyaya gelen Gökdeniz Bayrakdar, kariyerine Kocaelispor altyapısında başladı. 2020 yılında Antalyaspor'un yolunu tutan genç futbolcu, Güney temsilcisinde gösterdiği performansla kısa sürede dev kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı. Türkiye'nin U21 takımda da forma giyen Gökdeniz, geride bıraktığımız sezon çıktığı 37 karşılaşmada 8 gol atarken 2 bin 289 dakika süre aldı.