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Son dakika transfer haberi: da istiyordu! için bir adım önde

Son dakika ve transfer haberleri... şampiyonu Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürürken, ezeli rakibi Fenerbahçe de siyah-beyazlıların gündemindeki ismi renklerine bağlamaya çok yaklaştı. Sarı-lacivertlilerin, bu transfer için takas teklifinde bulunacağı ifade ediliyor. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları... ( transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 14:03
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş da istiyordu! Fenerbahçe Gökdeniz Bayrakdar için bir adım önde

'de sezonun bitmesinin ardından, transfer çalışmalarına hız veren , gündemine birçok ismi aldı. Sarı-lacivertli, takım iddialı ve alternatifi bol bir kadro kurmak için gençlere yatırım yapmayı planlıyor. Fenerbahçe'nin listesindeki isimlerden biri de forması giyen ...

Akdeniz temsilcisiyle iyi bir sezonu geride bırakan 19 yaşındaki kanat oyuncusu için Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği bazı isimleri takas olarak teklif edeceği konuşuluyor. Gökdeniz Bayrakdar, 'ın da transfer gündemindeydi. Öte yandan Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'e çıkma şansını play-off'larda yitiren 'nun genç futbolcuları ve 'ı da istiyor.

GÖKDENİZ BAYRAKDAR KİMDİR?

23 Kasım 2001 yılında 'nde dünyaya gelen Gökdeniz Bayrakdar, kariyerine altyapısında başladı. 2020 yılında Antalyaspor'un yolunu tutan genç futbolcu, Güney temsilcisinde gösterdiği performansla kısa sürede dev kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı. Türkiye'nin U21 takımda da forma giyen Gökdeniz, geride bıraktığımız sezon çıktığı 37 karşılaşmada 8 gol atarken 2 bin 289 dakika süre aldı.

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