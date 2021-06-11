Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler Topuk Yaylası kampına götürülecek!

Son dakika spor haberi: 'nin genç yıldızı kampına götürülecek!

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken, yönetim sürpriz bir karar aldı. 16 yaşındaki genç yıldız 'in kampında, A takımla sezon başı hazırlıklarına katılacağı öğrenildi. İşte detaylar... ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 10:56
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler Topuk Yaylası kampına götürülecek!

'nin 16 yaşındaki genç yıldız adayı , kampına götürülüp ilk kez A takım düzeyinde sezon açılışı yaşayacak. Hürriyet'te yer alan habere göre bu yıl büyük bir sıçrama beklenen Arda için yönetimin de yeni teknik adamdan gelişimi için destek olmasını isteyecekleri öğrenildi. Sarı-lacivertliler alttan gelen gençlere rol model olması için gelecek vadeden futbolcunun mutlak kazanılması isteniyor.

Arda sezon boyunca A takımla idmana çıkacak, zaman zaman takımında forma giyecek. Bazı maçlarda da A takım kulübesinde oturup kupada ve ligde sorumluluk alacak.

'nden 200 bin liraya alınan hayranı genç oyuncunun en başarılı olduğu mevki 8 numara. Hocalarının "Özgüveni ve tekniği yüksek, oyunu iki yönlü oynayabilen gelişmeye açık, karakterli bir genç" diye yorumladığı Arda'nın gelişimini doğru tamamlaması için yönetim ve altyapı seferber oldu.

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