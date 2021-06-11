Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Bright Osayi-Samuel'e bir talip daha! İşte o takım... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: -Samuel'e bir talip daha! İşte o takım... ()

Son dakika transfer haberi: 'i 3. sırada bitiren 'de gelecek sezon için çalışmalar devam ediyor... Transfer arayışlarını sürdüren ve bir yandan da teknik adam bilmecesi süren sarı lacivertlilerde takımdaki mevcut oyunculara teklifler de gelmeye başladı. Daha önce ile 'ın istediği -Samuel için bir dev kulüp daha devreye girdi. İşte o takım ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 10:28 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 10:33
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Bright Osayi-Samuel'e bir talip daha! İşte o takım... (FB spor haberi)

'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen 'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Bright Osayi-Samuel'e bir talip daha! İşte o takım... (FB spor haberi)

Sarı-lacivertliler hem ligde hem de Devler Ligi'nde mücadele edecekleri için girişimlerini sıklaştırdı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Bright Osayi-Samuel'e bir talip daha! İşte o takım... (FB spor haberi)

Kanarya'da takıma katılacak isimlerin yanında takımdan gönderilecek futbolcular da merak konusu olmaya devam ediyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Bright Osayi-Samuel'e bir talip daha! İşte o takım... (FB spor haberi)

Transfer çalışmalarını yeni teknik direktörü açıkladıktan sonra başlatacak olan 'de mevcut kadrodan da birçok isim başka kulüplerle anılıyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Bright Osayi-Samuel'e bir talip daha! İşte o takım... (FB spor haberi)

Ocak 2021'de Queens Park 'tan transfer edilen -Samuel için Avrupa'dan takipler başladı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Bright Osayi-Samuel'e bir talip daha! İşte o takım... (FB spor haberi)

Milliyet'in haberine göre; 23 yaşındaki futbolcuyu İskoçya'dan ile 'ın yanı sıra Fransa Ligue 1'den Monaco da istiyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Bright Osayi-Samuel'e bir talip daha! İşte o takım... (FB spor haberi)

İngiltere'de de genç kanat oyuncusunun tanındığı anımsatıldı.

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