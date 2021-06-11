Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Bright Osayi-Samuel'e bir talip daha! İşte o takım... (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig 'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe 'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Sarı-lacivertliler hem ligde hem de Devler Ligi'nde mücadele edecekleri için girişimlerini sıklaştırdı.