Son dakika FB transfer haberleri | Samatta geri dönsün!
Voetbal24, Fenerbahçe’den ayrılması beklenen Mbwana Samatta’nın transferi için Genk’in Club Brugge ve Anderlecht’e göre bir adım önde olduğunu duyurdu. İki takım arasında görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Genk taraftarlarının yüzde 81’i yapılan ankette Samatta’nın dönmesi için oy kullandı.
Voetbal24, Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Mbwana Samatta'nın transferi için Genk'in Club Brugge ve Anderlecht'e göre bir adım önde olduğunu duyurdu. İki takım arasında görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Genk taraftarlarının yüzde 81'i yapılan ankette Samatta'nın dönmesi için oy kullandı.