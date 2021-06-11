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Son dakika transfer haberleri | Samatta geri dönsün!

Voetbal24, ’den ayrılması beklenen Mbwana Samatta’nın transferi için ’in ve ’e göre bir adım önde olduğunu duyurdu. İki takım arasında görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Genk taraftarlarının yüzde 81’i yapılan ankette Samatta’nın dönmesi için oy kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 06:50
Son dakika FB transfer haberleri | Samatta geri dönsün!
Voetbal24, 'den ayrılması beklenen Mbwana Samatta'nın transferi için 'in ve 'e göre bir adım önde olduğunu duyurdu. İki takım arasında görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Genk taraftarlarının yüzde 81'i yapılan ankette Samatta'nın dönmesi için oy kullandı.
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