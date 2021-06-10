Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Mbwana Samatta için sürpriz takas iddiası!

Yeni sezonda Tanzanyalı golcünün zorunlu satın alma opsiyonunu kullanmak istemeyen ve yolları ayırmayı planlayan sarı-lacivertli kulübe ilginç bir teklif geldi.

Belçika ekibi Genk, Samatta'ya talip oldu. Eski golcüsünü yeniden kadrosuna katmak isteyen Genk, Samatta için Fenerbahçe'ye para ve takas teklifinde bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.