Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Mbwana Samatta için sürpriz takas iddiası!

Fenerbahçe'nin geçen sezon Aston Villa'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mbwana Samatta, segilediği performansla büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.
Yeni sezonda Tanzanyalı golcünün zorunlu satın alma opsiyonunu kullanmak istemeyen ve yolları ayırmayı planlayan sarı-lacivertli kulübe ilginç bir teklif geldi.
Belçika ekibi Genk, Samatta'ya talip oldu. Eski golcüsünü yeniden kadrosuna katmak isteyen Genk, Samatta için Fenerbahçe'ye para ve takas teklifinde bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.