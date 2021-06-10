Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Mbwana Samatta için sürpriz takas iddiası!

Son dakika transfer haberleri: 'de Mbwana Samatta için sürpriz takas iddiası!

'de büyük hayal kırıklığı yaratan Mbwana Samatta'ya, eski kulübü 'in ilgisi sürüyor. ekibinin, Tanzanyalı golcü için sarı-lacivertlilere bir miktar paranın yanı sıra geçen sezon 'de kiralık oynayan bir futbolcusunu da takasta önerdiği ortaya çıktı. İşte o isim ve detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 09:22
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Mbwana Samatta için sürpriz takas iddiası!

'nin geçen sezon Aston Villa'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mbwana Samatta, segilediği performansla büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Mbwana Samatta için sürpriz takas iddiası!

Yeni sezonda Tanzanyalı golcünün zorunlu satın alma opsiyonunu kullanmak istemeyen ve yolları ayırmayı planlayan sarı-lacivertli kulübe ilginç bir teklif geldi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Mbwana Samatta için sürpriz takas iddiası!

ekibi , Samatta'ya talip oldu. Eski golcüsünü yeniden kadrosuna katmak isteyen Genk, Samatta için 'ye para ve takas teklifinde bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Mbwana Samatta için sürpriz takas iddiası!

TAKASTA PAINTSIL!
'ye bir miktar paranın yanı sıra Ankaragücü'nde bu sezon 11 gol atan sol kanat Joseph Paintsil'i teklif edeceği belirtilen 'in, kısa sürede sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı bildirildi.

SON DAKİKA