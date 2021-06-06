Fenerbahçe'de gözler Rafael Benitez'de!

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışında Rafa Benitez ön plana çıktı. Sarı-lacivertlilerin, İspanyol çalıştırıcıya teklif sunduğu kesinleşirken anlaşma sağlanması halinde 16 Haziran'da İstanbul'a getireceği belirtiliyor. 61 yaşındaki çalıştırıcının, "Evet, Fenerbahçe'den beni aradılar ama başka şey söyleyemem" dediği ifade edilirken, pazarlıkların sürdüğü dile getirildi. Benitez'in uzun süreli bir sözleşmenin yanı sıra güçlü transferler talep ettiği gelen haberler arasında.

KUPA KOLEKSİYONCUSU

İngiliz ekiplerinin de gündeminde olan Benitez, Real Madrid'de yardımcı hoca olarak başladığı 28 yıllık kariyerinde pek çok önemli kupa kaldırdı. 2003-04'te 'dünyanın en iyi kulüp çalıştırıcısı' seçilen 1960 doğumlu hoca, son olarak Çin'in Dalian Pro. takımında görev yaptı. Deneyimli hoca, 2005'te Liverpool ile Şampiyonlar Ligi'ni, 2004'te Valencia, 2013'te ise Chelsea ile UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı. Benitez olmazsa alternatifler ise Fonseca, Marco Silva ve Paulo Sousa.

2+1 YILLIK KONTRAT

İspanyol Todofichajes sitesi, Fenerbahçe ile Benitez'in ön anlaşma yaptığını iddia etti. Tecrübeli çalıştırıcının, üçüncü sezonu opsiyonlu 2 yıllık sözleş me imzalayacağı ve yüksek bir maaşa sahip olacağı belirtildi. Fenerbahçe'nin Real Madrid'den Marcelo'yu transfer etmek için de girişimleri sürdürdüğü ifade edildi.