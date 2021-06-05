Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den golcü bombası! Martin Braithwaite... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den golcü bombası! ... ( haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto 'i 3. sırada bitiren Fenerbahçe'de gelecek sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Önceliği geçtiğimiz sezon sık sık problem yaşadığı hücum hattına verecek olan Kanarya, forvet transferi için düğmeye bastı. Arayışlarına devam eden sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fenerbahçe, 'da forma giyen Danimarkalı golcü 'i gündemine aldı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 15:21 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 15:23
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den golcü bombası! Martin Braithwaite... (FB spor haberi)

'de sezonun sona ermesinin ardından yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den golcü bombası! Martin Braithwaite... (FB spor haberi)

Sarı-lacivertli kulübün başkanı , geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında 'un ayrılığının ardından takımın başına geçen ile yola devam etmeyeceklerini açıkladı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den golcü bombası! Martin Braithwaite... (FB spor haberi)

Koç, veya ekolünden birini takımın başına geçirmeyi istediklerini söylerken, Kanarya'nın adı , , , ve gibi isimlerle anılıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den golcü bombası! Martin Braithwaite... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi takımın başına kimin getirileceği merak konusu olurken, bir yandan da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den golcü bombası! Martin Braithwaite... (FB spor haberi)

Başkan , "Minimum 1 stoper, 1 kanat, 2 forvet, belki de ya 1 sağ bek ya 1 sol bek, fırsat transferleri var karşımızda. Bunları yapacağız." açıklamasını yaparak takviye yapılacak mevkileri açıklamıştı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den golcü bombası! Martin Braithwaite... (FB spor haberi)

Sarı-lacivertlilerde bu bölgeler için arayışlar devam ederken, yönetimin önceliği forvet transferine verdiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon başında kadroya dahil edilen Samatta, Cisse, Thiam ve Ademi'den istediği performansı alamayan Kanarya, yeni sezon öncesi bu bölgeyi nokta atışı takviyelerle güçlendirmek istiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den golcü bombası! Martin Braithwaite... (FB spor haberi)

Bu doğrultuda Christian Benteke'yi gündemine alan Fenerbahçe, oyuncunun Crystal Palace ile sözleşme yenilemesi sonrası alternatif isimlere yönelmişti. Geride bıraktığımız sezon sonunda Lazio'ya gönderdiği Vedat Muriqi'yi yeniden kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren sarı-lacivertliler, sürpriz bir ismin transferi için düğmeye bastı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den golcü bombası! Martin Braithwaite... (FB spor haberi)

BRAITHWAITE LİSTEYE ALINDI

Fenerbahçe'nin İspanyol devi 'da forma giyen Danimarkalı forvet 'ı gündemine aldığı öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin Braithwaite'i kiralık olarak renklerine bağlamak için Katalan ekibiyle ilk teması kurduğu belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den golcü bombası! Martin Braithwaite... (FB spor haberi)

Yönetimin Vedat Muriqi ile birlikte 'i de kadrosuna katmak istediği öğrenilirken, rotasyondaki golcüler Samatta, Cisse, Thiam ve Ademi'yi takımdan göndermek için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den golcü bombası! Martin Braithwaite... (FB spor haberi)

MARTIN BRAITHWAITE KİMDİR?

Tam adı Martin Christensen Braithwaite olan futbolcu, 5 Haziran 1991 tarihinde Danimarka'nın Esbjerg kentinde dünyaya geldi. Saedding-Guldager, Esbjberg ve Midtjylland altyapılarında forma giyen Braithwaite, 2009 yılında Esbjberg ile profesyonel futbol kariyerine adım attı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den golcü bombası! Martin Braithwaite... (FB spor haberi)

2013 yılında Toulouse'a transfer olan Danimarkalı golcü, Fransız ekibinde 4 sezon boyunca gösterdiği başarılı performansın ardından 2017 yılında 11.3 milyon Euro karşılığında Middlesbrough'a transfer oldu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den golcü bombası! Martin Braithwaite... (FB spor haberi)

İngiliz ekibinde yeteri kadar forma şansı bulamayan 30 yaşındaki futbolcu, Bordeaux ve Leganes'e kiralandı. 2019 yılında 5 milyon Euro karşılığında Leganes'in yolunu tutan Braithwaite, Şubat 2020'de 18 milyon Euro bonservis bedeliyle 'ya gönderildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den golcü bombası! Martin Braithwaite... (FB spor haberi)

Geçtiğimiz sezon Katalan ekibiyle 42 maça çıkan Danimarkalı oyuncu, 7 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. Kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden 'in güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro.

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