Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den golcü bombası! Martin Braithwaite... (FB spor haberi)

Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında Erol Bulut'un ayrılığının ardından takımın başına geçen Emre Belözoğlu ile yola devam etmeyeceklerini açıkladı.
Koç, Portekiz veya Alman ekolünden birini takımın başına geçirmeyi istediklerini söylerken, Kanarya'nın adı Joachim Löw, Paulo Fonseca, Bernd Schuster, Paulo Sousa ve Sergio Conceiçao gibi isimlerle anılıyor.
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi takımın başına kimin getirileceği merak konusu olurken, bir yandan da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.
Başkan Ali Koç, "Minimum 1 stoper, 1 kanat, 2 forvet, belki de ya 1 sağ bek ya 1 sol bek, fırsat transferleri var karşımızda. Bunları yapacağız." açıklamasını yaparak takviye yapılacak mevkileri açıklamıştı.
Sarı-lacivertlilerde bu bölgeler için arayışlar devam ederken, yönetimin önceliği forvet transferine verdiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon başında kadroya dahil edilen Samatta, Cisse, Thiam ve Ademi'den istediği performansı alamayan Kanarya, yeni sezon öncesi bu bölgeyi nokta atışı takviyelerle güçlendirmek istiyor.
Bu doğrultuda Christian Benteke'yi gündemine alan Fenerbahçe, oyuncunun Crystal Palace ile sözleşme yenilemesi sonrası alternatif isimlere yönelmişti. Geride bıraktığımız sezon sonunda Lazio'ya gönderdiği Vedat Muriqi'yi yeniden kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren sarı-lacivertliler, sürpriz bir ismin transferi için düğmeye bastı.
BRAITHWAITE LİSTEYE ALINDI
Fenerbahçe'nin İspanyol devi Barcelona'da forma giyen Danimarkalı forvet Martin Braithwaite'ı gündemine aldığı öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin Braithwaite'i kiralık olarak renklerine bağlamak için Katalan ekibiyle ilk teması kurduğu belirtildi.
Yönetimin Vedat Muriqi ile birlikte Martin Braithwaite'i de kadrosuna katmak istediği öğrenilirken, rotasyondaki golcüler Samatta, Cisse, Thiam ve Ademi'yi takımdan göndermek için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.
MARTIN BRAITHWAITE KİMDİR?
Tam adı Martin Christensen Braithwaite olan futbolcu, 5 Haziran 1991 tarihinde Danimarka'nın Esbjerg kentinde dünyaya geldi. Saedding-Guldager, Esbjberg ve Midtjylland altyapılarında forma giyen Braithwaite, 2009 yılında Esbjberg ile profesyonel futbol kariyerine adım attı.
2013 yılında Toulouse'a transfer olan Danimarkalı golcü, Fransız ekibinde 4 sezon boyunca gösterdiği başarılı performansın ardından 2017 yılında 11.3 milyon Euro karşılığında Middlesbrough'a transfer oldu.
İngiliz ekibinde yeteri kadar forma şansı bulamayan 30 yaşındaki futbolcu, Bordeaux ve Leganes'e kiralandı. 2019 yılında 5 milyon Euro karşılığında Leganes'in yolunu tutan Braithwaite, Şubat 2020'de 18 milyon Euro bonservis bedeliyle Barcelona'ya gönderildi.
Geçtiğimiz sezon Katalan ekibiyle 42 maça çıkan Danimarkalı oyuncu, 7 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. Kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Martin Braithwaite'in güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro.