Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den golcü bombası! Martin Braithwaite... (FB spor haberi)

Geçtiğimiz sezon Katalan ekibiyle 42 maça çıkan Danimarkalı oyuncu, 7 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. Kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Martin Braithwaite'in güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro.