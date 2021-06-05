Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Fonseca hamlesi! Yüz yüze görüşme...

Yeni sezon öncesi en çok merak edilen teknik direktör konusu hakkında Fenerbahçeli kurmaylar Portekizli teknik direktör Paulo Fonseca'yı adeta yakın markaja almış durumda.
Yeni sezon öncesi en çok merak edilen teknik direktör konusu hakkında Fenerbahçeli kurmaylar Portekizli teknik direktör Paulo Fonseca'yı adeta yakın markaja almış durumda.
MENAJERİ İLE TEMAS KURULMUŞTU
Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'nin menajer Batur Altıparmak'a yetki vermesinin ardından, Altıparmak'ın Fonseca'nın menajeri Marco Abreu ile görüşmüştü. 1-2 gün içinde de Fonseca ile görüşme yapılacak.
ŞARTLAR 1. AĞIZDAN İLETİLECEK
Fonseca ile önce Altıparmak'ın yetki verdiği menajerler görüşecek. Ardından Sarı-Lacivertli yöneticiler, Fonseca ile telefon görüşmesi yaparak şartları kendisine 1. ağızdan duyuracak.