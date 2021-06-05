Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Fonseca hamlesi! Yüz yüze görüşme...

Son dakika transfer haberi: 'den hamlesi! Yüz yüze görüşme...

Teknik direktör arayışlarına tam gaz devam eden 'de Paulo ismi ön plana çıktı. ekibi 'dan ayrılan tecrübeli hocanın menajeriyle temasa geçen -lacivertli yönetimin görüşmeyi gerçekleştirdiği belirtildi. İşte flaş gelişmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Fonseca hamlesi! Yüz yüze görüşme...

Yeni sezon öncesi en çok merak edilen teknik direktör konusu hakkında Fenerbahçeli kurmaylar Portekizli teknik direktör Paulo 'yı adeta yakın markaja almış durumda.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Fonseca hamlesi! Yüz yüze görüşme...

MENAJERİ İLE TEMAS KURULMUŞTU
'in haberine göre 'nin menajer 'a yetki vermesinin ardından, Altıparmak'ın 'nın menajeri ile görüşmüştü. 1-2 gün içinde de Fonseca ile görüşme yapılacak.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Fonseca hamlesi! Yüz yüze görüşme...

ŞARTLAR 1. AĞIZDAN İLETİLECEK
ile önce Altıparmak'ın yetki verdiği menajerler görüşecek. Ardından -Lacivertli yöneticiler, Fonseca ile telefon görüşmesi yaparak şartları kendisine 1. ağızdan duyuracak.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Fonseca hamlesi! Yüz yüze görüşme...

GERİ DÖNÜŞLER OLUMLU...
Başkanı 'un "Yeni teknik direktör ya da ekolünden olacak" şeklindeki açıklamasının ardından - Lacivertli kulüpte büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

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