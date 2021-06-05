Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Borini ve Biglia yeni hocaya kaldı!

Süper Lig'i 3. sırada tamamlayarak taraftarlarını üzen Fenerbahçe'de, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Sarı-lacivertli takım bir yandan yeni hocasını belirlemeye çalışırken diğer yandan da takıma katılacak yeni isimlerle ilgili birtakım temaslarda bulunuyor.

Bu arada Fenerbahçe'de, transfer konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ten sol kanat Fabio Borini ve ön libero Lucas Biglia ile ilgilenen Fenerbahçe, iki oyununun transferini yeni hoca gelene kadar rafa kaldırdı. Sarı-lacivertlelirin söz konusu futbolcular için yeni teknik direktörün raporuna göre hareket etmesi bekleniyor.

35 yaşındaki Lucas Biglia, geçtiğimiz sezon Karagümrük'ün en istikrarlı oyuncuları arasındaydı. Çıktığı 35 karşılaşmada 3 gol atan tecrübeli isim, 2 de asist yaptı. Öte yandan Borini de skora katkısıyla ön plana çıktı. 30 yaşındaki İtalyan futbolcu, çıktığı 20 müsabakada 9 gole imzasını atarken 2 de asist yaptı.