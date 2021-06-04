Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Beşiktaş'ın yıldızı Dorukhan Toköz'le anlaştı!

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 3. sırada bitirerek taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe , gelecek sezonun planlamasına başladı. İlk olarak teknik direktör Emre Belözoğlu ile yolları ayıran sarı-lacivertliler, yeni hocayla birlikte kadrosunu da güçlendirecek.

2013-2014 sezonundan bu yana hasret kaldığı şampiyonluğa yeni sezonda ulaşmak isteyen sarı-lacivertliler, bol alternatifli bir kadro oluşturmak için kolları sıvadı.

Geçen yıl olduğu gibi bu sene de birçok bölgeye takviye yapması beklenen Fenerbahçe yönetiminin, Beşiktaş'ın yıldızı Dorukhan Toköz'de mutlu sona çok yakın olduğu öğrenildi.