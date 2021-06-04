Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Beşiktaş'ın yıldızı Dorukhan Toköz'le anlaştı!

Son dakika transfer haberleri: 'ın yıldızı 'le anlaştı!

2020-2021 sezonunda taraftarına yaşattığı hayal kırıklığını gelecek sezon tekrarlamak istemyen ve şampiyonluk için kolları sıvayan 'de transfer harekatı başladı. Bol alternatifli bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerİN, 'la sözleşmesi sona eren 'le anlaşmaya vardığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 09:51
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Beşiktaş'ın yıldızı Dorukhan Toköz'le anlaştı!

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 3. sırada bitirerek taraftarına hayal kırıklığı yaşatan , gelecek sezonun planlamasına başladı. İlk olarak teknik direktör Emre Belözoğlu ile yolları ayıran sarı-lacivertliler, yeni hocayla birlikte kadrosunu da güçlendirecek.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Beşiktaş'ın yıldızı Dorukhan Toköz'le anlaştı!

2013-2014 sezonundan bu yana hasret kaldığı şampiyonluğa yeni sezonda ulaşmak isteyen sarı-lacivertliler, bol alternatifli bir kadro oluşturmak için kolları sıvadı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Beşiktaş'ın yıldızı Dorukhan Toköz'le anlaştı!

Geçen yıl olduğu gibi bu sene de birçok bölgeye takviye yapması beklenen yönetiminin, 'ın yıldızı 'de mutlu sona çok yakın olduğu öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Beşiktaş'ın yıldızı Dorukhan Toköz'le anlaştı!

Siyah-beyazlı takımla sözleşmesi sona eren milli futbolcuyla görüşen sarı-lacivertlilerin, 25 yaşındaki orta saha ile anlaşmaya vardığı belirtiliyor. Avrupa ekipleriyle de görüşen Dorukhan'ın, 'den gelen teklif sonrası sarı-lacivertlilere daha yakın olduğu öğrenildi.

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