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Son dakika spor haberleri: 'de Paulo sürprizi! Resmi açıklama geldi

Teknik direktör arayışlarının başında ekolünü düşünen ’nin, ’nın Portekizli hocası Paulo ile ilgilendiği ortaya çıktı. Başkanı , basın toplantısında gazetecilerin sorusu üzerine, Fenerbahçe'nin teknik direktörleri Sousa ile ilgilendiğini doğruladı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 06:50
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Paulo Sousa sürprizi! Resmi açıklama geldi

'nin Portekizli teknik direktör Paulo ile ilgilendiği konusunda 'dan ciddi bir haber geldi. Başkanı , basın toplantısında gazetecilerin sorusu üzerine, Fenerbahçe'nin teknik direktörleri Sousa ile ilgilendiğini doğruladı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Paulo Sousa sürprizi! Resmi açıklama geldi

Boniek, "Her iyi teknik direktöre teklifler olur ve futbolda bu çok normaldir. Ancelotti'yi gördük, Everton ile sözleşmesi vadı ve Real Madrid'e gitti. Hayat bize farklı senaryolar gösteriyor ve bunun bir söylenti olmadığını ben de duydum. Paulo ile ilgilenen kulüpler var. Bizim onunla bir sözleşmemiz var ve burada mutlu. EURO 2020'ye gidiyoruz ve iyi futbol oynamak istiyoruz" diye konuştu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Paulo Sousa sürprizi! Resmi açıklama geldi

Ocak 2021'de Milli Takımı'nın başına geçen 50 yaşındaki Portekizli teknik adam, daha önce Bordeaux, Tianjin, Fiorentina, Basel, Leicester City, Maccabi Tel Aviv, Videoton, Swansea ve QPR'de görev yaptı. Paulo , futbolculuğu döneminde Milli Takımı'nda 53 karşılaşmada forma giyerken 6 gol kaydetti.

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