Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Paulo Sousa sürprizi! Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktör Paulo Sousa ile ilgilendiği konusunda Polonya'dan ciddi bir haber geldi. Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Zbigniew Boniek, basın toplantısında gazetecilerin sorusu üzerine, Fenerbahçe'nin teknik direktörleri Sousa ile ilgilendiğini doğruladı.
Boniek, "Her iyi teknik direktöre teklifler olur ve futbolda bu çok normaldir. Ancelotti'yi gördük, Everton ile sözleşmesi vadı ve Real Madrid'e gitti. Hayat bize farklı senaryolar gösteriyor ve bunun bir söylenti olmadığını ben de duydum. Paulo Sousa ile ilgilenen kulüpler var. Bizim onunla bir sözleşmemiz var ve burada mutlu. EURO 2020'ye gidiyoruz ve iyi futbol oynamak istiyoruz" diye konuştu.
Ocak 2021'de Polonya Milli Takımı'nın başına geçen 50 yaşındaki Portekizli teknik adam, daha önce Bordeaux, Tianjin, Fiorentina, Basel, Leicester City, Maccabi Tel Aviv, Videoton, Swansea ve QPR'de görev yaptı. Paulo Sousa, futbolculuğu döneminde Portekiz Milli Takımı'nda 53 karşılaşmada forma giyerken 6 gol kaydetti.