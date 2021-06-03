Fenerbahçeli Jose Sosa için Arjantin'den resmi transfer açıklaması! "Geri dönmesi..."

"Jose'nin yeniden ülkemize dönmesini istediğimi inkar etmeyeceğim, bu bir gerçek. Estudiantes için o unulmaz bir oyuncu, onun futbolcunu seviyorum, geri dönmesini çok isterim. Geçmişte buna dair olasılıklar oldu.

Kulüp başkanı olmamın yanı sıra, ben bir Jose Sosa hayranıyım. Kim Jose'nin geri dönmesini istemez ki? Ancak bunlar, kişisel kararlar. Şu an için Estudiantes'e görüşüne dair bir durum söz konusu olmadı."