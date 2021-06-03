Fenerbahçeli Jose Sosa için Arjantin'den resmi transfer açıklaması! "Geri dönmesi..."

Geçtiğimiz yaz transfer sezonunda eski kulübü Estudiantes'in kendisine transfer teklifi yapmasına rağmen Jose Ernesto Sosa, Fenerbahçe'ye imza atmış ve bu karar, Arjantin'de tepki görmüştü.
Yıldız futbolcu Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalamış ve KAP'A yaptığı açıklamada 2 sezon için toplamda 4.5 milyon euro ödeyeceğini açıklamıştı.
Sarı lacivertliler, gelecek sezon takımda maliyetlerin azalması için çalışmalarını yürütürken, Luiz Gustavo ya da Jose Sosa'dan vazgeçmeyi düşünüyordu. Sarı lacivertliler bu bölge için maliyeti daha uygun isimlerle temas halindeydi.