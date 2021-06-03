Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli Jose Sosa için Arjantin'den resmi transfer açıklaması! "Geri dönmesi..."

Fenerbahçeli için 'den resmi açıklaması! "Geri dönmesi..."

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, bir yandan teknik direktör arayışları içine girerken, bir yandan da gelecek ve gönderilecek isimler için çalışmalarını yürütüyor. Fenerbahçe Başkanı , basın toplantısında yaptığı açıklamada teknik direktör için 'ı işaret etmiş, transferler için de rota belirlemişti. Bununla beraber takımda kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmayan için de yeni bir gelişme yaşandı. Bilindiği üzere 'yı geçtiğimiz sezon da eski takımı istemiş ancak yıldız futbolcu, Fenerbahçe'ye imza atmayı tercih etmişti. Bununla beraber Estudiantes Başkanı, Sosa'nın tatil için 'e gitmesiyle beraber çıkan transfer spekülasyonlarına dair konuştu. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) |

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 20:18
Fenerbahçeli Jose Sosa için Arjantin'den resmi transfer açıklaması! "Geri dönmesi..."

Geçtiğimiz yaz sezonunda eski kulübü 'in kendisine transfer teklifi yapmasına rağmen , 'ye imza atmış ve bu karar, 'de tepki görmüştü.

Fenerbahçeli Jose Sosa için Arjantin'den resmi transfer açıklaması! "Geri dönmesi..."

Yıldız futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalamış ve KAP'A yaptığı açıklamada 2 sezon için toplamda 4.5 milyon euro ödeyeceğini açıklamıştı.

Fenerbahçeli Jose Sosa için Arjantin'den resmi transfer açıklaması! "Geri dönmesi..."

Sarı lacivertliler, gelecek sezon takımda maliyetlerin azalması için çalışmalarını yürütürken, Luiz Gustavo ya da 'dan vazgeçmeyi düşünüyordu. Sarı lacivertliler bu bölge için maliyeti daha uygun isimlerle temas halindeydi.

Fenerbahçeli Jose Sosa için Arjantin'den resmi transfer açıklaması! "Geri dönmesi..."

Bununla beraber , 2020-21 sezonunun sona ermesinin ardından tatil için ülkesi 'e gitmiş ve bu yolculuk, Arjantin'de büyük yankı uyandırmıştı.

Fenerbahçeli Jose Sosa için Arjantin'den resmi transfer açıklaması! "Geri dönmesi..."

YENİDEN ESTUDIANTES Mİ?
Bilindiği üzere kulübü 'te unutulmaz oyuncular arasında olan Sosa'yı, taraftarlar yeniden istiyor.

Fenerbahçeli Jose Sosa için Arjantin'den resmi transfer açıklaması! "Geri dönmesi..."

kulübünün başkanı Martín Gorostegui, konu ile ilgili yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi;

Fenerbahçeli Jose Sosa için Arjantin'den resmi transfer açıklaması! "Geri dönmesi..."

"Jose'nin yeniden ülkemize dönmesini istediğimi inkar etmeyeceğim, bu bir gerçek. Estudiantes için o unulmaz bir oyuncu, onun futbolcunu seviyorum, geri dönmesini çok isterim. Geçmişte buna dair olasılıklar oldu.

Fenerbahçeli Jose Sosa için Arjantin'den resmi transfer açıklaması! "Geri dönmesi..."

Kulüp başkanı olmamın yanı sıra, ben bir hayranıyım. Kim Jose'nin geri dönmesini istemez ki? Ancak bunlar, kişisel kararlar. Şu an için 'e görüşüne dair bir durum söz konusu olmadı."

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