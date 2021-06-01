Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe bombayı patlatıyor! 2 yıldız birden...

Hollandalı santrfor, De Graafschap altyapısında da forma giymesinin ardından 2008 yılında aynı kulüple profesyonel sözleşme imzaladı.

Kariyerindeki patlamayı 2009 yılında transfer olduğu ve üç sezon boyunca formasını terlettiği Twente'de gerçekleştiren de Jong, 2012 yılında 12 milyon Euro karşılığında Borussia Mönchengladbach'a transfer oldu.