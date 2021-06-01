Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe bombayı patlatıyor! 2 yıldız birden...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe bombayı patlatıyor! 2 yıldız birden...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... 'de sezonu 3. sırada noktalayan Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları başladı. Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-lacivertlilerin listesinde birçok yıldız futbolcu bulunuyor. Geçen sezon forvet hattında sık sık problem yaşayan Kanarya'nın ekiplerinden 'ya gönderdiği 'yi yeniden kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti. Muriqi'nin Fenerbahçe'ye dönüp dönmeyeceği merak konusu olurken, sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir forvet iddiası ortaya atıldı. İşte son gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 08:40 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 09:05
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe bombayı patlatıyor! 2 yıldız birden...

Geride bıraktığımız sezona iddialı bir kadroyla giren ancak ligi ezeli rakipleri ve 'ın gerisinde 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, taraftarını büyük hayal kırıklığına uğrattı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe bombayı patlatıyor! 2 yıldız birden...

Son şampiyonluğunu 2014 yılında elde eden sarı-lacivertlilerin şampiyonluk hasreti devam ederken, yönetim yaz transfer döneminde yapacağı hamlelerle bu kötü seriyi sonlandırmak istiyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe bombayı patlatıyor! 2 yıldız birden...

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kanarya'da, sezonun sona ermesiyle birlikte oyuncu arayışlarına ağırlık verildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe bombayı patlatıyor! 2 yıldız birden...

Fenerbahçe'nin ilk olarak Fatih Karagümrük forması giyen ve ile anlaşma sağladığı öne sürülürken, forvet hattını güçlendirmek için de çalışmalar hızlandı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe bombayı patlatıyor! 2 yıldız birden...

Geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı Samatta, Cisse, Thiam ve Ademi'den istediği katkıyı alamayan sarı-lacivertliler, bu isimlerle yollarını ayırarak hücum hattını tamamen yenilemek istiyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe bombayı patlatıyor! 2 yıldız birden...

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, İtalyan ekibi 'ya gönderdiği 'yi yeniden kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe bombayı patlatıyor! 2 yıldız birden...

Kosovalı golcünün de eski takımına dönmeye sıcak baktığı öne sürülürken, santrfor takviyesi için çalışmalarını sürdüren Kanarya ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe bombayı patlatıyor! 2 yıldız birden...

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, YouTube hesabından yaptığı açıklamada Sevilla forması giyen Luuk de Jong'un Fenerbahçe'ye önerildiğini söyledi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe bombayı patlatıyor! 2 yıldız birden...

Uzundurukan, sarı-lacivertlilere daha önce Vincent Janssen'i getiren Hollandalı menajer Louis Laros'un, de Jong'u Fenerbahçe'ye önerdiğini belirtti.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe bombayı patlatıyor! 2 yıldız birden...

Sevilla'nın tecrübeli golcüye kendisine takım araması için talimat verildiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe bombayı patlatıyor! 2 yıldız birden...

İspanyol ekibinin Luuk de Jong transferi için Fenerbahçe'ye uygun şartlar sunabileceği aktarıldı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe bombayı patlatıyor! 2 yıldız birden...

LUUK DE JONG KİMDİR?

27 Ağustos 1990 tarihinde İsviçre'nin Aigle kentinde dünyaya gelen Luuk de Jong, futbola ülkesinin DZC'68 altyapısında başladı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe bombayı patlatıyor! 2 yıldız birden...

Hollandalı santrfor, De Graafschap altyapısında da forma giymesinin ardından 2008 yılında aynı kulüple profesyonel sözleşme imzaladı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe bombayı patlatıyor! 2 yıldız birden...

Kariyerindeki patlamayı 2009 yılında transfer olduğu ve üç sezon boyunca formasını terlettiği Twente'de gerçekleştiren de Jong, 2012 yılında 12 milyon Euro karşılığında Borussia Mönchengladbach'a transfer oldu.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe bombayı patlatıyor! 2 yıldız birden...

Bundesliga ekibinde 1.5 sezon boyunda forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, Ocak 2014'te Newcastle United'a kiralandı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe bombayı patlatıyor! 2 yıldız birden...

2013/2014 sezonunda yarım sezon Premier Lig ekibinde top koşturan Luuk de Jong, Temmuz 2014'te 5.5 milyon Euro karşılığında PSV'ye transfer olarak ülkesine döndü.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe bombayı patlatıyor! 2 yıldız birden...

Eredivisie ekibinde 5 sezon forma giyen golcü oyuncu, 2019 yılında 12.5 milyon Euro karşılığında Seviila'nın yolunu tuttu.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe bombayı patlatıyor! 2 yıldız birden...

Geçtiğimiz sezon İspanyol ekibiyle 48 maçta görev alan deneyimli futbolcu, 9 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe bombayı patlatıyor! 2 yıldız birden...

CENGİZ ÜNDER ISRARI SÜRÜYOR

Oyuncu arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, daha önce de transfer etmek istediği Cengiz Ünder için ısrarını sürdürüyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe bombayı patlatıyor! 2 yıldız birden...

Sarı-lacivertliler, Roma'nın geçtiğimiz sezon Leicester City'de kiralık olarak forma giyen milli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe bombayı patlatıyor! 2 yıldız birden...

Bu sezon İngiliz ekibinde 19 maçta süre alan Cengiz, 2 gol ve 3 asist kaydetti.

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