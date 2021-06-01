Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe bombayı patlatıyor! 2 yıldız birden...

Geride bıraktığımız sezona iddialı bir kadroyla giren ancak ligi ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, taraftarını büyük hayal kırıklığına uğrattı.
Geride bıraktığımız sezona iddialı bir kadroyla giren ancak ligi ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, taraftarını büyük hayal kırıklığına uğrattı.
Son şampiyonluğunu 2014 yılında elde eden sarı-lacivertlilerin şampiyonluk hasreti devam ederken, yönetim yaz transfer döneminde yapacağı hamlelerle bu kötü seriyi sonlandırmak istiyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kanarya'da, sezonun sona ermesiyle birlikte oyuncu arayışlarına ağırlık verildi.
Fenerbahçe'nin ilk olarak Fatih Karagümrük forması giyen Fabio Borini ve Lucas Biglia ile anlaşma sağladığı öne sürülürken, forvet hattını güçlendirmek için de çalışmalar hızlandı.
Geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı Samatta, Cisse, Thiam ve Ademi'den istediği katkıyı alamayan sarı-lacivertliler, bu isimlerle yollarını ayırarak hücum hattını tamamen yenilemek istiyor.
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, İtalyan ekibi Lazio'ya gönderdiği Vedat Muriqi'yi yeniden kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti.
Kosovalı golcünün de eski takımına dönmeye sıcak baktığı öne sürülürken, santrfor takviyesi için çalışmalarını sürdüren Kanarya ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, YouTube hesabından yaptığı açıklamada Sevilla forması giyen Luuk de Jong'un Fenerbahçe'ye önerildiğini söyledi.
Uzundurukan, sarı-lacivertlilere daha önce Vincent Janssen'i getiren Hollandalı menajer Louis Laros'un, de Jong'u Fenerbahçe'ye önerdiğini belirtti.
Sevilla'nın tecrübeli golcüye kendisine takım araması için talimat verildiği öğrenildi.
İspanyol ekibinin Luuk de Jong transferi için Fenerbahçe'ye uygun şartlar sunabileceği aktarıldı.
LUUK DE JONG KİMDİR?
27 Ağustos 1990 tarihinde İsviçre'nin Aigle kentinde dünyaya gelen Luuk de Jong, futbola ülkesinin DZC'68 altyapısında başladı.
Hollandalı santrfor, De Graafschap altyapısında da forma giymesinin ardından 2008 yılında aynı kulüple profesyonel sözleşme imzaladı.
Kariyerindeki patlamayı 2009 yılında transfer olduğu ve üç sezon boyunca formasını terlettiği Twente'de gerçekleştiren de Jong, 2012 yılında 12 milyon Euro karşılığında Borussia Mönchengladbach'a transfer oldu.
Bundesliga ekibinde 1.5 sezon boyunda forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, Ocak 2014'te Newcastle United'a kiralandı.
2013/2014 sezonunda yarım sezon Premier Lig ekibinde top koşturan Luuk de Jong, Temmuz 2014'te 5.5 milyon Euro karşılığında PSV'ye transfer olarak ülkesine döndü.
Eredivisie ekibinde 5 sezon forma giyen golcü oyuncu, 2019 yılında 12.5 milyon Euro karşılığında Seviila'nın yolunu tuttu.
Geçtiğimiz sezon İspanyol ekibiyle 48 maçta görev alan deneyimli futbolcu, 9 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
CENGİZ ÜNDER ISRARI SÜRÜYOR
Oyuncu arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, daha önce de transfer etmek istediği Cengiz Ünder için ısrarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertliler, Roma'nın geçtiğimiz sezon Leicester City'de kiralık olarak forma giyen milli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Bu sezon İngiliz ekibinde 19 maçta süre alan Cengiz, 2 gol ve 3 asist kaydetti.