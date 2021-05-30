Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun dayısı Metin Bahçekapılı'nın vefat etmesinin ardından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Belözoğlu'nu cenazesinde yalnız bırakmadı. Cenaze törenine katılan Başkan Koç, Emre Belözoğlu ve ailesine taziye dileklerinde bulundu.
Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun dayısı Metin Bahçekapılı'nın vefat etmesinin ardından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Belözoğlu'nu cenazesinde yalnız bırakmadı. Cenaze törenine katılan Başkan Koç, Emre Belözoğlu ve ailesine taziye dileklerinde bulundu.