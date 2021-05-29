Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe teknik direktörünü buldu! "İddialar doğru"

Son dakika spor haberi: teknik direktörünü buldu! "İddialar doğru"

Son dakika spor haberi... 'de sezonun tamamlanmasıyla yeni sezon için kolları sıvayan 'de öncelikli konu teknik direktör... Sarı-lacivertlilerde 'nun teknik direktör olarak takımın başında kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken, birçok çalıştırıcının ismi de Fenerbahçe ile anılmaya devam ediyor. Bu isimlerden birinin eşinden de iddiaları doğrular nitelikte açıklamalar geldi. İşte detaylar... ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 18:29
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe teknik direktörünü buldu! "İddialar doğru"

ayrılığının ardından sezonu ile tamamlayan 'nin yeni sezonda Belözoğlu ile yola devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe teknik direktörünü buldu! "İddialar doğru"

Bu sezon şampiyonluk yarışını son haftalara kadar kovalayan ancak kupayı 'a kaptıran , yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle hazırlanırken, teknik adamlık koltuğuna kimin oturacağı en önemli konuların başında geliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe teknik direktörünü buldu! "İddialar doğru"

Birçok teknik adamın ismi sarı-lacivertliler için anılırken, son haftalarda en sık telaffuz edilen isim 46 yaşındaki Ukraynalı çalıştırıcı olmuştu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe teknik direktörünü buldu! "İddialar doğru"

Özellikle Ukrayna basınında konuyla alakalı birçok haber yazılıp çizilirken, Ukraynalı gazeteci Igor Tsyganyk, "Rebrov 'da kalmak istiyor. Duyduğuma göre ve gibi kulüplerden teklif bekliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe teknik direktörünü buldu! "İddialar doğru"

'un kafasında B planı olarak Rebrov'un isminin bulunduğu öğrenilirken, Sergei Rebrov'un eşi 'dan da iddiaları doğrular nitelikte açıklamalar geldi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe teknik direktörünü buldu! "İddialar doğru"

birçok kulüpten teklif aldıklarını kaydederken, "Gizli saklı bir şey yok, internette yazılan 5-6 kulübün ilgisi var. Biz hala düşünme periyodundayız" dedi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe teknik direktörünü buldu! "İddialar doğru"

'dan ile de görüştüklerini söyleyen Rebrov'un eşi, "Karar eşimin. Ben kulüp seçmede iyi değilim. Benim için Yunanistan'a gitmek sorun değil. Çocuklar için iyi bir okul olursa her yere giderim. AEK ile bir görüşmesi oldu" dedi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe teknik direktörünü buldu! "İddialar doğru"

Ferencvaros'ta 3 lig şampiyonluğu yaşayan Rebrov, Ferencvaros'u 25 yıl aradan sonra 'ne taşımıştı.

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