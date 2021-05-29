Son dakika spor haberi: Fenerbahçe teknik direktörünü buldu! "İddialar doğru"

Yunanistan'dan AEK ile de görüştüklerini söyleyen Rebrov'un eşi, "Karar eşimin. Ben kulüp seçmede iyi değilim. Benim için Yunanistan'a gitmek sorun değil. Çocuklar için iyi bir okul olursa her yere giderim. AEK ile bir görüşmesi oldu" dedi.