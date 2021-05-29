Son dakika spor haberi: Fenerbahçe teknik direktörünü buldu! "İddialar doğru"

Erol Bulut ayrılığının ardından sezonu Emre Belözoğlu ile tamamlayan Fenerbahçe'nin yeni sezonda Belözoğlu ile yola devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.
Erol Bulut ayrılığının ardından sezonu Emre Belözoğlu ile tamamlayan Fenerbahçe'nin yeni sezonda Belözoğlu ile yola devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.
Bu sezon şampiyonluk yarışını son haftalara kadar kovalayan ancak kupayı Beşiktaş'a kaptıran Fenerbahçe, yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle hazırlanırken, teknik adamlık koltuğuna kimin oturacağı en önemli konuların başında geliyor.
Birçok teknik adamın ismi sarı-lacivertliler için anılırken, son haftalarda en sık telaffuz edilen isim 46 yaşındaki Ukraynalı çalıştırıcı Sergiy Rebrov olmuştu.
Özellikle Ukrayna basınında konuyla alakalı birçok haber yazılıp çizilirken, Ukraynalı gazeteci Igor Tsyganyk, "Rebrov Avrupa'da kalmak istiyor. Duyduğuma göre Tottenham ve Fenerbahçe gibi kulüplerden teklif bekliyor" ifadelerini kullanmıştı.
Ali Koç'un kafasında B planı olarak Rebrov'un isminin bulunduğu öğrenilirken, Sergei Rebrov'un eşi Anna Rebrov'dan da iddiaları doğrular nitelikte açıklamalar geldi.
Anna Rebrov birçok kulüpten teklif aldıklarını kaydederken, "Gizli saklı bir şey yok, internette yazılan 5-6 kulübün ilgisi var. Biz hala düşünme periyodundayız" dedi.
Yunanistan'dan AEK ile de görüştüklerini söyleyen Rebrov'un eşi, "Karar eşimin. Ben kulüp seçmede iyi değilim. Benim için Yunanistan'a gitmek sorun değil. Çocuklar için iyi bir okul olursa her yere giderim. AEK ile bir görüşmesi oldu" dedi.
Ferencvaros'ta 3 lig şampiyonluğu yaşayan Rebrov, Ferencvaros'u 25 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne taşımıştı.