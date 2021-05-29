Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye sürpriz teknik adam! 5 şampiyonluğu var

Geride bıraktığımız sezona flaş transferlerle giriş yapan fakat Erol Bulut yönetiminde istediği sonuçları elde edemeyen Fenerbahçe, Bulut ile yollarını ayırdıktan sonra kulübeyi sezon sonuna kadar Belözoğlu'na emanet etmişti. Yeni sezonda takımın başına sürpriz bir ismin geleceği iddia edildi.
GÖZLER TEKNİK DİREKTÖR KARARINA ÇEVRİLDİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Haziran ayında yapılması planlanan olağan genel kurulda başkanlığa adaylığını açıkladı. Ali Koç'un bu açıklamalarının ardından gözler yeni teknik direktör kararına çevrildi.
Ali Koç düzenlediği basın toplantısında yakın zamanda yeni teknik direktör konusunda açıklama yapacağını ifade etmişti. Fenerbahçe'de Löw, Favre, Zlatko Dalic gibi isimler gündemde yer alıyor.