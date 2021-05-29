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Son dakika haberleri | 'ye sürpriz teknik adam! 5 şampiyonluğu var

'de şampiyonluk hasreti 7 yıla çıkan 'de, başkan üç yıllık görev süresi boyunca ligde ilk 2'ye giremedi. Hoca tercihleriyle de çok eleştirilen Koç, yeni sezonda aynı hatayı yapmak istemiyor. Sarı lacivertlilerin gündemindeki o ismin ayrılması da kesinleşti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 09:31
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye sürpriz teknik adam! 5 şampiyonluğu var

Geride bıraktığımız sezona flaş transferlerle giriş yapan fakat yönetiminde istediği sonuçları elde edemeyen , Bulut ile yollarını ayırdıktan sonra kulübeyi sezon sonuna kadar 'na emanet etmişti. Yeni sezonda takımın başına sürpriz bir ismin geleceği iddia edildi.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye sürpriz teknik adam! 5 şampiyonluğu var

GÖZLER TEKNİK DİREKTÖR KARARINA ÇEVRİLDİ

Başkanı , Haziran ayında yapılması planlanan olağan genel kurulda başkanlığa adaylığını açıkladı. Ali Koç'un bu açıklamalarının ardından gözler yeni teknik direktör kararına çevrildi.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye sürpriz teknik adam! 5 şampiyonluğu var

düzenlediği basın toplantısında yakın zamanda yeni teknik direktör konusunda açıklama yapacağını ifade etmişti. 'de , , gibi isimler gündemde yer alıyor.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye sürpriz teknik adam! 5 şampiyonluğu var

Yeni sezonda Başkan ve kurmayları, 'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyor ve bu doğrultuda da planlarını büyük bir titizlikle uygulamayı sürdürüyor.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye sürpriz teknik adam! 5 şampiyonluğu var

REBROV GÜNDEMDE

basını, 'un 'nin teknik direktör adaylarından olduğunu yazdı. Milliyet'in derlediği habere göre Rebrov'un şu anda ailesiyle 'da tatil yaptığı öğrenildi.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye sürpriz teknik adam! 5 şampiyonluğu var

Sarı-lacivertli kulübün eski futbolcusu Rebrov'un ihtimaline sıcak baktığı ifade edildi. Ukraynalı çalıştırıcı, hocalık kariyerinde de ile 3, Ferencvaros ile de 2 lig şampiyonluğu elde etti.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye sürpriz teknik adam! 5 şampiyonluğu var

KESİN OLARAK AYRILIYOR

'ın Ferencvaros takımından ayrılacağı kesinleşen 46 yaşındaki teknik adamın, daha önce formasını giydiği sarı-lacivertli kulübe yakın olduğu öne sürüldü.'nin hoca adayları arasında öne çıkan isimlerden birinin olduğu kaydedildi.

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