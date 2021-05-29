Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye sürpriz teknik adam! 5 şampiyonluğu var

Yeni sezonda Başkan Ali Koç ve kurmayları, Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyor ve bu doğrultuda da planlarını büyük bir titizlikle uygulamayı sürdürüyor.

REBROV GÜNDEMDE Ukrayna basını, Sergei Rebrov'un Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından olduğunu yazdı. Milliyet'in derlediği habere göre Rebrov'un şu anda ailesiyle Antalya'da tatil yaptığı öğrenildi.