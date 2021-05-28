Son dakika spor haberleri: Transfer bombası! Bedava dünya yıldızı Fenerbahçe'ye

Nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, savunmayı sağlama almak için kolları sıvadı.
Nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, savunmayı sağlama almak için kolları sıvadı.
Defansın ortasında sorun yaşamak istemeyen sarı-lacivertliler, Attila Szalai'ye partner arayışını sürdürüyor.
Gelecek sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Kanarya, gündemine dünyaca ünlü ismi aldı.
BOATENG BOMBASI!
Milliyet'in derlediği Alman basınında yer alan haberlerde, Bayern Münih ile yollarını ayırarak boşa çıkan Jerome Boateng'in ismi Fenerbahçe ile anıldı.
33 yaşındaki stoperin sarı-lacivertli takımın transfer gündeminde olduğu iddia edildi.
BONSERVİSİ ELİNDE!
Bayern'deki 10 yıllık kariyerine son veren Boateng'in şu an bonservisi elinde bulunuyor.
Tecrübeli savunmacı geçen sezon Bayern Münih'te Almanya Bundesliga'da 29 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik katkı verdi.