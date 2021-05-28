Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Transfer bombası! Bedava dünya yıldızı Fenerbahçe'ye

Son dakika spor haberleri: Transfer bombası! Bedava dünya yıldızı 'ye

Stoper mevkisine transfer yapmayı amaçlayan 'den flaş bir hamle geldi. Geçtiğimiz sezon kadroya katılan ancak beklenen verim alınamayan ve gözden düştü. Ara transfer döneminde çubukluyu sırtına geçiren , gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. Macar stoperin yanına takviye yapmayı amaçlayan , bonservisi elinde olan dünya yıldızını kadrosuna katmak istiyor. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 09:28
Son dakika spor haberleri: Transfer bombası! Bedava dünya yıldızı Fenerbahçe'ye

Nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen , savunmayı sağlama almak için kolları sıvadı.

Son dakika spor haberleri: Transfer bombası! Bedava dünya yıldızı Fenerbahçe'ye

Defansın ortasında sorun yaşamak istemeyen sarı-lacivertliler, 'ye partner arayışını sürdürüyor.

Son dakika spor haberleri: Transfer bombası! Bedava dünya yıldızı Fenerbahçe'ye

Gelecek sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen , gündemine dünyaca ünlü ismi aldı.

Son dakika spor haberleri: Transfer bombası! Bedava dünya yıldızı Fenerbahçe'ye

BOATENG BOMBASI!
Milliyet'in derlediği Alman basınında yer alan haberlerde, Bayern Münih ile yollarını ayırarak boşa çıkan Jerome Boateng'in ismi ile anıldı.

Son dakika spor haberleri: Transfer bombası! Bedava dünya yıldızı Fenerbahçe'ye

33 yaşındaki stoperin sarı-lacivertli takımın transfer gündeminde olduğu iddia edildi.

Son dakika spor haberleri: Transfer bombası! Bedava dünya yıldızı Fenerbahçe'ye

BONSERVİSİ ELİNDE!
Bayern'deki 10 yıllık kariyerine son veren Boateng'in şu an bonservisi elinde bulunuyor.

Son dakika spor haberleri: Transfer bombası! Bedava dünya yıldızı Fenerbahçe'ye

Tecrübeli savunmacı geçen sezon Bayern Münih'te Almanya Bundesliga'da 29 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik katkı verdi.

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