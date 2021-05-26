Haberler Fenerbahçe Ferdi işi askıda!

işi askıda!

Sözleşmesi 2022'de bitecek olan ile sezonun tamamlanmasının ardından masaya oturulacaktı. Ancak teknik heyet konusunda henüz net bir karar vermeyen , genç futbolcuyla yapılacak görüşmeyi askıya aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Ferdi işi askıda!
Sözleşmesi 2022'de bitecek olan ile sezonun tamamlanmasının ardından masaya oturulacaktı. Ancak teknik heyet konusunda henüz net bir karar vermeyen , genç futbolcuyla yapılacak görüşmeyi askıya aldı. 21 yaşındaki futbolcunun menajeriyle sözleşme yenileme konusunda henüz bir görüşme yapılmadı.
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