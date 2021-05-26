Ferdi işi askıda!

Sözleşmesi 2022'de bitecek olan Ferdi Kadıoğlu ile sezonun tamamlanmasının ardından masaya oturulacaktı. Ancak teknik heyet konusunda henüz net bir karar vermeyen Fenerbahçe Yönetimi, genç futbolcuyla yapılacak görüşmeyi askıya aldı.
Sözleşmesi 2022'de bitecek olan Ferdi Kadıoğlu ile sezonun tamamlanmasının ardından masaya oturulacaktı. Ancak teknik heyet konusunda henüz net bir karar vermeyen Fenerbahçe Yönetimi, genç futbolcuyla yapılacak görüşmeyi askıya aldı. 21 yaşındaki futbolcunun menajeriyle sözleşme yenileme konusunda henüz bir görüşme yapılmadı.