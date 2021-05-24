Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberi: Filip Novak bombası! Gelen teklif... (FB spor haberi)

Son dakika haberi:  bombası! Gelen teklif... ( haberi)

Son dakika transfer haberi: 'i 3. sırada bitiren 'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Şampiyonlu hayallerini gerçekleştiremeyen sarı lacivertlilerde beklentilerin altında kalan 'a talip çıktı. İşte o teklif ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberi ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 14:52
Son dakika Fenerbahçe haberi: Filip Novak bombası! Gelen teklif... (FB spor haberi)

'i 3. sırada bitiren 'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Filip Novak bombası! Gelen teklif... (FB spor haberi)

Trabzonspor'daki futboluyla büyük beğeni kazanan ancak 'deki ilk sezonunda beklentilerin altında kalan 'a talip çıktı...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Filip Novak bombası! Gelen teklif... (FB spor haberi)

Geçen sezon sol bekteki forma savaşında üstünlüğü Caner Erkin'e kaptıran Novak, yeni sezonda da 'de düzenli olarak süre alacağını pek düşünmüyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Filip Novak bombası! Gelen teklif... (FB spor haberi)

Çek oyuncunun, ülkesinin önde gelen takımlarından Sparta Prag'dan gelen teklifi değerlendirmeye aldığı gelen haberler arasında yer alıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Filip Novak bombası! Gelen teklif... (FB spor haberi)

30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi ise 2023 yılında sona eriyor.

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